Hiệu quả tín dụng chính sách ở Phủ Thông

Vốn tín dụng chính sách giúp gia đình bà Lăng Thị Hoan, thôn Chiến Thắng, xã Phủ Thông, duy trì sản xuất.

Ở thôn Hoa Sơn, gia đình chị La Thị Thiệp lựa chọn nuôi ngựa để phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay theo chương trình giải quyết việc làm, gia đình chị đầu tư mua 2 con ngựa giống. Nhờ chăm sóc tốt, đàn ngựa đến nay đã tăng lên 4 con.

Với một gia đình nông thôn, số vốn 50 triệu đồng không phải là khoản đầu tư lớn, nhưng đã tạo thêm một hướng làm ăn phù hợp với điều kiện thực tế. Đàn ngựa được chăm sóc, vừa tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình bà Lăng Thị Hoan ở thôn Chiến Thắng có thêm điều kiện duy trì và phát triển nghề làm bánh phở truyền thống. Vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bạch Thông, gia đình bà Hoan sử dụng nguồn vốn để bảo đảm nguyên liệu và đầu tư máy nghiền, máy thái bánh phở, phục vụ sản xuất.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Chiến Thắng, hiện tổ có 55 thành viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 6,2 tỷ đồng. Nguồn vốn được các hộ sử dụng chủ yếu để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Anh La Việt Hùng là một trường hợp như vậy. Mạnh dạn vay 100 triệu đồng đầu tư nuôi trâu, gia đình anh Hùng từng bước cải thiện thu nhập. Kết thúc năm 2025, gia đình anh từ hộ cận nghèo đã vươn lên hộ trung bình. Đến nay, số tiền gốc còn nợ ngân hàng chỉ còn 20 triệu đồng.

Gia đình chị La Thị Thiệp lựa chọn nuôi ngựa để phát triển kinh tế.

Để những đồng vốn ưu đãi thực sự phát huy tác dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bạch Thông đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã Phủ Thông, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

Thông qua mạng lưới này, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước được đưa đến gần hơn với người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc bình xét, giải ngân, kiểm tra và quản lý vốn được thực hiện tại cơ sở, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Theo bà Trần Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bạch Thông, tính đến đầu tháng 9-2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Phủ Thông đạt gần 196 tỷ đồng, tăng gần 12 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong số các chương trình tín dụng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có mức tăng trưởng cao, với dư nợ tăng gần 11 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn này đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, phát triển dịch vụ, qua đó góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn cũng tăng đáng kể.

Những kết quả đạt được cho thấy tín dụng chính sách đang phát huy hiệu quả tại Phủ Thông, giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, duy trì nghề và tạo việc làm. Khi được sử dụng đúng mục đích, nguồn vốn ưu đãi trở thành điểm tựa để các hộ từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và vươn lên.