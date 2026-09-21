Mở rộng liên kết, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tăng cường liên kết, mở rộng mạng lưới hỗ trợ đang được các DN kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực, cơ hội hợp tác và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Tham gia Hội Doanh nghiệp mở thêm cơ hội liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ở cơ sở, nhu cầu này càng thể hiện rõ khi các hội DN đang từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động và tìm cách đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hội viên. Tại phường Phổ Yên, Hội DN đang tập trung tạo thêm không gian để các thành viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép và Thiết bị Tân Khánh, Chủ tịch Hội DN phường Phổ Yên, thông tin: Hội được thành lập vào tháng 10-2025, trên cơ sở kế thừa nền tảng từ Hội DN TP. Phổ Yên trước đây. Đây là thuận lợi để Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy kinh nghiệm hoạt động và tập hợp đội ngũ hội viên.

Theo ông Bình, trong quá trình hoạt động, hội viên mong được cung cấp những thông tin chính thống, rõ ràng, thuận lợi cho DN; đồng thời tổ chức thêm các chương trình gặp gỡ, trao đổi để DN mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Nhu cầu tham gia các tổ chức hội để kết nối, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị cũng được các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quan tâm.

Tại Hợp tác xã (HTX) Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, việc ứng dụng công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu đã góp phần mở rộng thị trường.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc HTX chè Hảo Đạt, cho biết: Đối với một địa phương như xã Tân Cương, việc thành lập Hội DN được kỳ vọng sẽ là một kênh kết nối để các DN, HTX cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Tham gia Hội DN còn là dịp để cùng nhau thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Hoạt động chế biến gỗ hiện nay gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, đầu vào không ổn định.

Từ nhu cầu thực tế, các HTX mong muốn Hội DN thực sự trở thành cầu nối giữa các thành viên. Mỗi DN, HTX có những thế mạnh và kinh nghiệm riêng. Khi cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, các thành viên sẽ có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển kinh tế và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Cùng với việc củng cố tổ chức hội DN ở cấp tỉnh, mạng lưới hội DN tại các xã, phường cũng đang từng bước được mở rộng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 36.000 DN trở lên, tương đương khoảng 20 DN/1.000 dân. Sự phát triển về số lượng DN đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội, tạo thêm kênh hỗ trợ và liên kết cho cộng đồng DN.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DN nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chúng tôi đang phối hợp, hướng dẫn các xã, phường thành lập hội DN. Đến nay đã có khoảng 28 xã, phường thành lập hội. Mục tiêu là xây dựng được mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng chính sách và hỗ trợ cộng đồng DN.

Việc mở rộng mạng lưới liên kết tạo thêm kênh để DN, HTX tiếp cận thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác. Qua đó, các tổ chức hội có thêm điều kiện phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.