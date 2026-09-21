Tỷ giá USD hôm nay (21-9): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng?

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 100,22.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Tuần trước, đồng USD là đồng tiền có diễn biến tích cực nhất trong nhóm các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng, vượt ngưỡng 100 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Đáng chú ý, đà tăng của đồng USD được hình thành ngay trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tiếp tục được củng cố sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đưa ra quyết định chính sách phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời phát đi tín hiệu cho thấy chu kỳ thắt chặt tiền tệ có thể chưa kết thúc. Tín hiệu này đã củng cố kỳ vọng của giới đầu tư về việc chính sách tiền tệ Mỹ sẽ được duy trì ở mức tương đối chặt chẽ trong thời gian tới. Đây là yếu tố quan trọng giúp đồng USD tiếp tục được nâng đỡ khi bước vào tuần giao dịch mới.

Theo đánh giá của UOB Group, triển vọng giảm giá trung hạn của USD đang được xem xét lại sau những thay đổi trong chính sách của Fed. Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ không dừng lại sau một lần tăng lãi suất, qua đó, tạo thêm động lực cho đồng USD trong ngắn hạn.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong tuần này. Thương mại, thuế quan, xuất khẩu đất hiếm và trí tuệ nhân tạo dự kiến là những nội dung quan trọng được hai bên thảo luận. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được tiến triển trong việc duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, đồng thời có khả năng giảm một số loại thuế quan, tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường quốc tế có thể được cải thiện. Khi đó, dòng tiền có khả năng dịch chuyển từ các tài sản trú ẩn sang những tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, gây sức ép nhất định đối với đồng USD. Ngược lại, nếu cuộc đàm phán Mỹ-Trung xuất hiện bất đồng, tâm lý thận trọng có thể gia tăng. Trong trường hợp đó, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn có khả năng tăng lên, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Ngoài ra, giá dầu và diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là những nhân tố không thể xem nhẹ. Nếu giá dầu tiếp tục tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD được hưởng lợi. Ngược lại, nếu giá dầu hạ nhiệt, kỳ vọng lạm phát giảm sẽ tạo điều kiện để lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, qua đó hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Vì vậy, trong tuần này, đồng USD có khả năng tiếp tục nghiêng về xu hướng tăng, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ và những lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng có thể không mạnh như tuần trước và thị trường có khả năng xuất hiện những phiên biến động lớn, nhất là khi cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, giá dầu và các tín hiệu mới từ Fed cũng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của đồng bạc xanh trong tuần này.

Ảnh minh họa. Ảnh: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (21-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.401 đồng - 26.863 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.912 đồng - 30.850 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: