Kết nối để cùng phát triển

Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai tham quan mô hình chế biến sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh (nay là thành phố) Bắc Ninh.

Mỗi chuyến đi vì thế không đơn thuần là hành trình học hỏi mà còn là dịp giao lưu, kết nối giao thương, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm những hướng phát triển mới.

Những chuyến đi mở rộng kết nối

Những ngày cuối tháng 8-2026, giữa không gian xanh mát của cao nguyên Mộc Châu, những câu chuyện về cây trồng, sản phẩm, thị trường và cách tổ chức hợp tác xã (HTX) được nối dài qua những cuộc gặp gỡ.

Đoàn công tác của Liên minh HTX thành phố Đồng Nai có dịp tham quan một số mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu tại Sơn La. Từ những gì tận mắt chứng kiến, các thành viên trong đoàn có thêm những bài học thực tế về cách tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, gắn sản xuất với chế biến và thị trường.

Trước đó, đoàn công tác do Liên minh HTX thành phố Đồng Nai tổ chức cũng đã có chương trình làm việc, tham quan tại Bắc Ninh. Tại đây, 2 đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Đáng chú ý, sự kết nối không chỉ dừng ở việc trao đổi kinh nghiệm mà còn kết nối làm ăn. Đơn cử như trong chuyến công tác, HTX Thương mại dịch vụ Phương Lâm (thành phố Đồng Nai) đã ký hợp đồng với HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (tỉnh Bắc Ninh, nay là thành phố Bắc Ninh) để triển khai đầu mối tập hợp, trao đổi hàng hóa giữa Bắc Ninh và Đồng Nai. Ngoài ra, đoàn cũng trực tiếp đến thăm, trao đổi với các HTX dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nay là thành phố Bắc Ninh.

Theo ông Phan Huy Sự, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Nhơn Trạch, những chuyến đi như vậy mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế. Ông cho biết bản thân đã nhiều lần đến các mô hình kinh tế tập thể trong thành phố và ở các tỉnh, thành khác để tham quan, học tập mô hình hiệu quả.

“Việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi giữa các HTX giúp mỗi đơn vị có thêm thông tin, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác. Từ một chuyến tham quan, trò chuyện có thể mở ra một mối quan hệ mới, tìm thấy hướng kết nối về nguyên liệu, thị trường hoặc công nghệ” - ông Phan Huy Sự chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ ấy, ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát cho rằng: Ứng dụng công nghệ đang tạo ra những giá trị lớn cho nông nghiệp. HTX của ông đã phát triển chăn nuôi gà theo hướng hiện đại, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thời gian qua, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát cũng tạo điều kiện để nhiều đoàn HTX trong và ngoài thành phố đến tham quan, giao thương, trao đổi về công nghệ. Ông Quyết mong muốn các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiếp tục được mở rộng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm Việt Nam và tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Tại phường Xuân Lộc, HTX Dịch vụ nông nghiệp ca cao Suối Cát của ông Trương Văn Mỹ cũng thường xuyên đón các đoàn đến tham quan, học tập. Không chỉ có các HTX, sinh viên, đoàn công tác nước ngoài cũng tìm đến để nghiên cứu và kết nối thương mại sản phẩm ca cao.

“Chúng tôi cũng thường xuyên đi học hỏi các mô hình ở trong thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành khác. Nhờ đó mà mở rộng được thị trường, học hỏi thêm nhiều kỹ thuật và có thể có những dự án mới để tiếp tục cùng thành viên HTX mở rộng quy mô, đa dạng hơn các loại hình sản xuất” - ông Mỹ chia sẻ.

Học hỏi để cùng làm giàu

Theo Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhu cầu học hỏi và liên kết giữa các HTX Đồng Nai với HTX ở các tỉnh, thành ngày càng thiết thực. HTX không chỉ cần học kỹ thuật sản xuất mà còn phải học cách quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, chuyển đổi số, liên kết với doanh nghiệp và hình thành chuỗi giá trị.

Đây cũng là mục tiêu Liên minh HTX thành phố Đồng Nai đặt ra khi xây dựng chương trình học tập kinh nghiệm năm 2026. Theo kế hoạch, Liên minh HTX thành phố tổ chức 3 đoàn đến các địa phương: Bắc Ninh, Sơn La và Gia Lai. Trong đó, đoàn công tác đến Bắc Ninh tập trung vào các mô hình dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đoàn công tác đến Sơn La tìm hiểu mô hình nông nghiệp và HTX xây dựng; đoàn công tác đến Gia Lai dự kiến nghiên cứu các HTX nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả. Mỗi đoàn khoảng 20 thành viên, trực tiếp làm việc với liên minh HTX địa phương và các HTX tiêu biểu.

Theo bà Hồng Nhung, điều quan trọng hơn cả là giao lưu phải đi cùng kết nối. Đại diện các HTX Đồng Nai không chỉ đến địa phương khác để học mà còn có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu nguyên liệu, thị trường và từng bước hình thành những mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ở góc độ quản trị, việc trực tiếp trao đổi với những HTX hoạt động hiệu quả cũng giúp cán bộ quản lý nhìn rõ hơn các vấn đề về phân công quản trị, minh bạch tài chính, thu hút thành viên, kiểm soát nội bộ và tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường.

“Sau mỗi chuyến đi, Liên minh HTX thành phố tiếp tục tổng hợp kết quả, hỗ trợ kết nối và lựa chọn những mô hình phù hợp để giới thiệu, nhân rộng. Cùng với đó là hỗ trợ về chính sách, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), chuyển đổi số và liên kết với doanh nghiệp” - bà Hồng Nhung cho hay.

Mỗi địa phương có những mô hình và cách làm phù hợp với điều kiện sản xuất riêng. Vì vậy, việc trực tiếp đến tận nơi, nhìn tận mắt và trao đổi với những HTX đang hoạt động hiệu quả giúp các HTX Đồng Nai có thêm góc nhìn thực tế; từ đó chọn lọc mô hình, cách làm phù hợp thay vì phải tự tìm tòi từ đầu. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG,Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai

Thời gian tới, Liên minh HTX thành phố định hướng chuyển từ kết nối theo từng chuyến đi sang xây dựng quan hệ hợp tác thường xuyên giữa các HTX và Liên minh HTX các địa phương. Mặt khác, sẽ tập trung vào những chuyên đề thiết thực như: quản trị, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu, thương mại điện tử, OCOP và liên kết chuỗi giá trị. Khi những HTX từng đi học trở thành cầu nối chia sẻ lại kinh nghiệm, khi sản phẩm, vùng nguyên liệu, doanh nghiệp và thị trường được kết nối giữa các địa phương, những chuyến đi sẽ tạo ra giá trị lâu dài và phát triển hơn.