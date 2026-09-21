VN-Index hướng tới tuần nâng hạng: Dòng tiền cải thiện, áp lực bán còn lớn

Dòng tiền cải thiện nhưng áp lực bán chưa giảm

VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch giằng co quanh đường xu hướng MA20 tuần, kết tuần tại 1.815,66 điểm, tăng 1,14%.

Theo CTCK AIS, lực nâng đỡ chỉ số chủ yếu đến từ nhóm chứng khoán, trong khi nhóm năng lượng và các ngân hàng vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt khi giá trị giao dịch tăng mạnh. Khối ngoại cũng quay lại mua ròng đột biến trong tuần.

AIS cho rằng trong tuần giao dịch tới, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến cung - cầu sau khi các quỹ hoàn tất hoạt động tái cơ cấu. Vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index nằm quanh 1.790-1.800 điểm, tương ứng đường MA20 và MA200 ngày, và là ngưỡng kỹ thuật quan trọng cần được duy trì. Theo đó, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng đang thu hút dòng tiền, đồng thời quản trị rủi ro tại những nhóm chịu áp lực điều chỉnh.

Trong khi đó, CTCK SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tích cực khi chỉ số duy trì trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm. VN30 cũng cải thiện xu hướng sau khi vượt đường trung bình 200 phiên, quanh 1.960 điểm, cùng thanh khoản được cải thiện. Tuy nhiên, cả VN-Index và VN30 đã phục hồi và kiểm định lại các vùng 1.850 điểm và 2.000 điểm nhưng tiếp tục chịu áp lực bán tại các vùng kháng cự mạnh.

SHS đánh giá tuần giao dịch vừa qua diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam chuẩn bị chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Theo SHS, nâng hạng là điều kiện cần, trong khi chất lượng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế là những yếu tố quan trọng tiếp theo.

Diễn biến VN-Index trong tuần qua (Ảnh: FireAnt).

SHS cho biết dòng tiền đang cải thiện tại vùng giá thấp và không khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index và VN30 tiếp cận các vùng kháng cự mạnh quanh 1.850 điểm và 2.000 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy các doanh nghiệp có chất lượng và tăng trưởng tốt khi VN-Index điều chỉnh.

Về phía CTCK TPS, đơn vị này đánh giá VN-Index giảm điểm trong phiên 18/9, với phần lớn mức giảm xuất hiện vào cuối phiên, đặc biệt trong đợt khớp lệnh ATC khi khối lượng giao dịch tăng đột biến. TPS cho rằng diễn biến này có thể liên quan đến hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ trước thời điểm nâng hạng thị trường, qua đó khiến tín hiệu phục hồi của thị trường bị nhiễu.

Theo TPS, khả năng VN-Index có tiếp tục nối dài đà tăng hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến trong 1-2 phiên kế tiếp. Về kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của VN-Index vẫn là tăng, song cần thận trọng bởi xu hướng có thể thay đổi nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.790 điểm trong các phiên tới.

TPS đánh giá VN-Index hiện nằm trên hệ thống EMA, cho thấy xu hướng tăng vẫn được hỗ trợ. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định tại 1.792-1.800 điểm, tương ứng cụm EMA20/50/100. Trong khi đó, vùng kháng cự gần nhất là 1.875 điểm, tương ứng đỉnh ngắn hạn hình thành ngày 7/9/2026, nơi từng xuất hiện áp lực bán mạnh.

Nâng hạng hỗ trợ định giá, nhưng thị trường chưa thể tăng ngay

Theo ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích Agriseco, sau nhịp điều chỉnh, định giá thị trường đã trở nên đáng chú ý hơn khi P/E giảm so với trước. Kỳ vọng nâng hạng cũng mở ra dư địa cải thiện mặt bằng định giá.

Tuy nhiên, ông Khoa lưu ý không thể chỉ nhìn P/E để đánh giá thị trường rẻ hay đắt, bởi mỗi thị trường có mức độ rủi ro khác nhau. Nếu các yếu tố như lãi suất và lạm phát không đổi, riêng tác động từ nâng hạng có thể giúp P/E tăng khoảng 20%.

Dù vậy, lãi suất cao đang hạn chế dư địa này khi tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn. Theo ông Khoa, trong bối cảnh hiện tại, P/E tăng khoảng 5-10% đã là tích cực.

Trong tuần tới, nhà đầu tư cần theo dõi lãi suất, dòng tiền và sức cầu sau nhịp điều chỉnh. Định giá thấp hơn có thể hỗ trợ thị trường, nhưng chưa loại bỏ khả năng rung lắc trong ngắn hạn.

Theo ông, mặt bằng định giá hiện tại phù hợp hơn với góc nhìn trung và dài hạn, trong khi với khung thời gian ngắn, thời điểm giải ngân vẫn cần được cân nhắc.

Nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có thể vẫn yêu cầu mức chiết khấu lớn trước khi tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Ngược lại, khi lãi suất hạ nhiệt, chi phí cơ hội giảm và kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, tác động từ quá trình tái định giá sau nâng hạng có thể rõ nét hơn.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại cũng là yếu tố cần theo dõi. Theo ông Khoa, bán ròng vẫn có thể là xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn, dù áp lực đã có dấu hiệu giảm.

Khi thị trường được nâng hạng, dòng vốn bị động giải ngân theo cơ cấu chỉ số có thể phần nào trung hòa áp lực này. Sau đó, dòng vốn chủ động sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng kinh tế, kết quả kinh doanh và mức định giá của từng doanh nghiệp.

Nhìn chung, ông Khoa cho rằng diễn biến thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa ba yếu tố: mặt bằng lãi suất, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và mức định giá. Nâng hạng mở ra cơ hội cải thiện định giá, nhưng mức độ phản ánh vào giá cổ phiếu sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường thực tế.