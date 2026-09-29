Bám bản giúp dân

Xã Thượng Trạch có diện tích rộng nhưng chủ yếu là đồi núi. Các bản làng ở cách xa trung tâm và nằm dọc 2 bên đường 20 Quyết Thắng dẫn qua nước bạn Lào. Để chủ trương đến được với người dân, để những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được nắm bắt kịp thời, cán bộ, đảng viên phải bám bản, gần dân và hiểu dân. Đó cũng là mục tiêu đặt ra khi mô hình dân vận khéo “Đảng viên bám bản” được triển khai trên địa bàn xã.

Sau một năm thực hiện, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã dần trở thành cách làm quen thuộc của các tổ đảng viên. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đảng viên còn trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trung tâm xã Thượng Trạch nhìn từ trên cao - Ảnh: T.S

Các đảng viên đã kiên trì vận động, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống mới, từng bước loại bỏ hủ tục; đau ốm phải đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh; tiết kiệm trong chi tiêu, hạn chế uống rượu bia; tập trung đầu tư sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi. Từ tuyên truyền, vận động, các đảng viên chuyển sang “cầm tay chỉ việc”, đồng hành với bà con trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, trồng trọt, chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh.

Chính từ những việc nhỏ, thiết thực ấy, công tác dân vận trở nên gần gũi hơn với đời sống. Một trong những kết quả đáng ghi nhận sau một năm thực hiện mô hình là sự gắn kết giữa công tác dân vận với phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại các bản, những mô hình, dự án hỗ trợ sinh kế từng bước được triển khai, phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Xã đã thực hiện các dự án chuyển đổi nghề, nuôi lợn bản, nuôi dê, nuôi ngan sinh sản cho người dân; đồng thời triển khai các mô hình trồng lúa nước tại bản Chăm Pu và bản Đoòng.

Cùng với việc hỗ trợ con giống, cây giống hay nguồn lực ban đầu, các tổ đảng viên còn hướng dẫn người dân cách tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh và tính toán hiệu quả kinh tế. Mục tiêu không dừng lại ở việc giúp một hộ có thêm một con giống hay một mô hình sản xuất, mà hướng đến thay đổi tư duy, tạo sinh kế và thu nhập ổn định hơn cho người dân.

Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm. Thông qua các chương trình hỗ trợ, xã đã triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 94 hộ nghèo, với tổng kinh phí 18,2 tỉ đồng; xây dựng 3 công trình nước sạch tại các bản Bụt, Khe Rung và Tuộc.

Những ngôi nhà mới, những công trình nước sạch hay mô hình sinh kế có thể được đo đếm bằng con số, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi trong cuộc sống của người dân. Khi có chỗ ở ổn định, có nước sạch, có tư liệu sản xuất và được hướng dẫn cách làm ăn, người dân có thêm điều kiện để tự vươn lên.

Tại hội nghị sơ kết một năm mô hình “Đảng viên bám bản”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Trạch Phan Chí Dũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế tập trung, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và phát huy cách làm “hộ giúp hộ”.

Đây được xem là một hướng đi quan trọng để công tác hỗ trợ người nghèo không chỉ dừng ở việc trao tặng, hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến tạo sinh kế, tạo thu nhập và giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bám nắm địa bàn, tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Một năm của mô hình “Đảng viên bám bản” chưa phải là chặng đường dài. Song từ những bước chân xuống bản, những cuộc trò chuyện bên bếp lửa, những lần cùng người dân bàn chuyện làm ăn và những việc cụ thể được giải quyết ngay tại cơ sở, một cách làm gần dân, tạo dựng niềm tin. Quan trọng hơn, đó là bám việc, bám dân, bám những nhu cầu thiết thực của cuộc sống, để công tác dân vận thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.