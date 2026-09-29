Khơi dậy sức dân

Đưa dân vận thành phần việc cụ thể, thiết thực

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường lựa chọn triển khai 6 mô hình “Dân vận khéo”, gồm: “Cộng đồng số”; “3 cùng, 3 vững”, “Khu dân cư bình yên-văn minh-hạnh phúc”, “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”, “Một tấm lòng-Triệu yêu thương”, “Măng Tân Vĩnh-Sinh kế bền vững”. Mỗi mô hình một cách làm, nhưng cùng hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân, đưa công tác dân vận thành những phần việc cụ thể, thiết thực.

Trong đó, “Cộng đồng số” tạo dấu ấn với “Tổ chuyển đổi số Hội Nông dân” hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản; “Chợ số Nam Đông Hà” hướng dẫn tiểu thương sử dụng mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt; 16 “Tổ thanh niên số” hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Mô hình “Khu dân cư bình yên-văn minh-hạnh phúc” huy động Mặt trận, đoàn thể, Công an, tổ chức tôn giáo và Nhân dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm.

Các mô hình “Phật tử tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị”, “Đoạn đường sắt hội viên cựu chiến binh chăm sóc”, “Địa chỉ tin cậy”, “3 cặp 1 trong cảm hóa thanh niên chậm tiến” góp phần đưa mục tiêu ấy thành việc làm cụ thể ở cơ sở. “Khu dân cư sáng-xanh-sạch- đẹp” tập trung xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp, thu gom rác thải bảo vệ thực vật, chăm sóc nhà bia ghi danh, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng “Ngôi nhà xanh”, “Tuyến đường hoa yêu thương” và các tuyến đường tự quản.

Đoàn Thanh niên phường Nam Đông Hà hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích hợp giấy tờ tùy thân trên VNeID - Ảnh: L.H

Tinh thần tương thân tương ái được cụ thể hóa qua mô hình “Một tấm lòng-Triệu yêu thương” với các hoạt động “Hỗ trợ sinh kế người nghèo”, “Mẹ đỡ đầu”, “Bát cháo yêu thương”, “Em nuôi của Đoàn”, “Bữa cơm công đoàn-Gắn kết yêu thương”, “Góc học tập yêu thương”, hướng sự sẻ chia đến người nghèo, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình “3 cùng, 3 vững” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì tạo môi trường để hội viên cùng tập luyện, cùng vui, cùng gắn kết, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế, mô hình “Măng Tân Vĩnh-Sinh kế bền vững” tập trung khảo sát vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số quảng bá sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị cây măng, hình thành chuỗi sản xuất và tạo sinh kế ổn định.

Chị Cao Thị Hải Vân, Bí thư Đoàn phường Nam Đông Hà chia sẻ: Đối với mô hình “Cộng đồng số”, Đoàn phường chủ trì "Tổ thanh niên số". Để thực hiện có hiệu quả, Đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Thành lập các Tổ Thanh niên số, Đội hình Bình dân học vụ số. Mục tiêu hướng đến là thành lập 16 "Tổ thanh niên số" tại các tổ dân phố (TDP); hàng năm mỗi tổ hỗ trợ ít nhất 500 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các nền tảng số.

Lan tỏa cộng đồng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Nam Đông Hà tổ chức phát động 6 mô hình tại các TDP: Điếu Ngao, Tân Phước, Lập Thạch, Tân Vĩnh và TDP 9. Các mô hình đặt ra những chỉ tiêu cụ thể, như: Hàng năm tổ chức ít nhất 2 đợt tuyên truyền phòng, chống tội phạm; cảm hóa 7-10 thanh niên chậm tiến, phấn đấu trên 80% chuyển biến tích cực; xây dựng 16 tuyến đường xanh-sạch-đẹp, chăm sóc 100% nhà bia ghi danh, nghĩa trang liệt sĩ và trên 80% hộ hội viên phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ 100% hộ khó khăn có nhu cầu sinh kế, mỗi tổ chức đỡ đầu 3-5 học sinh khó khăn/năm; nâng giá trị sản phẩm trên 20% và tạo việc làm ổn định cho trên 19 hội viên nông dân.

Qua đó, “Dân vận khéo” được chuyển từ vận động chung chung sang những phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống và phát triển kinh tế của Nhân dân.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; các tổ chức chính trị-xã hội chủ động xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phối hợp với chính quyền, Công an, cơ quan chuyên môn, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các lực lượng tại khu dân cư.

Từ một mã QR thanh toán, một tuyến đường được giữ sạch, một đoạn đường sắt được chăm sóc, một thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, một hộ nghèo có thêm sinh kế hay một người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ số, những việc làm cụ thể đang góp phần khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Lê Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Nam Đông Hà, các mô hình "Dân vận khéo" được triển khai chú trọng hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo kết quả, không chạy theo thành tích hoặc hình thức. Phấn đấu đến năm 2027, các mô hình hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành những mô hình tiêu biểu của phường. Đến năm 2030, phường có nhiều mô hình được cấp có thẩm quyền công nhận là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu và nhân rộng trên địa bàn.