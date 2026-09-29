Cà phê Tây Nguyên neo trên 93.000 đồng/kg, thị trường thế giới bứt phá

Tại các tỉnh Tây Nguyên, bức tranh giá nông sản tiếp tục giữ vững đà ổn định. Đắk Nông (cũ) hiện đang dẫn đầu thị trường với mức thu mua chạm ngưỡng 93.800 đồng/kg. Theo sau là hai khu vực Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức giá 93.600 đồng/kg. Mức giá thấp nhất ghi nhận tại Lâm Đồng với 93.000 đồng/kg.

Cà phê Tây Nguyên đang neo ở mức cao.

Việc khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương duy trì ở mức hẹp, chỉ khoảng 800 đồng/kg, cho thấy lực đỡ thị trường nội địa đang rất vững chắc trước sức ép từ nguồn cung vụ mới sắp bước vào thu hoạch.

Trái ngược với trạng thái trầm lắng trong nước, thị trường thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ, tạo động lực cực kỳ tích cực cho tâm lý nhà đầu tư và người trồng cà phê.

Trên sàn London, giá Robusta đóng cửa với sắc xanh lan tỏa ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh 45 USD/tấn (+1,34%), chốt ở mức 3.412 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên có thời điểm giá vọt lên mức cao nhất 3.438 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 1/2027 cũng ghi nhận mức tăng tương tự 45 USD/tấn, vọt lên 3.387 USD/tấn.

Cùng chung nhịp đập hưng phấn, sàn New York chứng kiến sự bứt phá đầy ấn tượng của dòng Arabica. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng vọt 10,15 cent/lb (+3,64%), cán mốc 288,75 cent/lb sau khi chạm đỉnh trong phiên tại 291,50 cent/lb. Các kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5/2027 cũng duy trì đà tăng rất mạnh, lần lượt cộng thêm 9,65 cent/lb và 9,40 cent/lb.

Sự bùng nổ trên các sàn kỳ hạn quốc tế xuất phát từ nỗi lo ngại về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng tại Brazil, kết hợp với nhu cầu thu mua tích trữ tăng cao từ thị trường châu Âu.

Dự báo trong ngắn hạn, đà phục hồi mạnh mẽ từ sàn London sẽ nhanh chóng lan tỏa và tạo cú hích trực tiếp cho thị trường Việt Nam. Mặc dù nguồn cung vụ cũ đã cạn kiệt và nông dân đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới, nhưng việc giá thế giới lấy lại sắc xanh đậm là bệ phóng vững chắc để giá cà phê trong nước sớm vượt qua nhịp đi ngang hiện tại.

Tín hiệu kỹ thuật phát đi khả năng cao giá cà phê Tây Nguyên sẽ sớm chinh phục thành công mốc dự báo 94.900 đồng/kg (tăng khoảng 1.200 đồng/kg) và hoàn toàn có cơ sở tiến sát, thậm chí vượt mốc 95.000 đồng/kg ngay trong các phiên giao dịch tới.