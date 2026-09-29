Tạo sinh kế để người dân chủ động thoát nghèo

Gia đình ông Hoàng Văn Tình, thôn Nà Gia, xã Phúc Lộc từng bước nâng cao thu nhập nhờ vay 100 triệu đồng đầu tư nuôi bò.

Câu chuyện của gia đình ông Hoàng Văn Tình, thôn Nà Gia, xã Phúc Lộc, là một trong những trường hợp cho thấy hiệu quả của nguồn vốn vay khi được sử dụng đúng mục đích. Từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông vay 100 triệu đồng đầu tư nuôi bò sinh sản. Từ 4 con giống ban đầu, nhờ tích cực chăm sóc, đàn bò hiện tăng lên 8 con. Từ một hộ nghèo, cuộc sống của gia đình ông Tình từng bước ổn định hơn.

Trường hợp gia đình ông Tình cho thấy hiệu quả của chính sách tín dụng khi nguồn vốn được gắn với nhu cầu sản xuất và sự chủ động của người vay. Vì vậy, cùng với hỗ trợ trực tiếp, việc lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng hộ dân được các địa phương quan tâm.

Với xã Bạch Thông, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã chủ động phối hợp triển khai các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế. Công tác đăng ký nhu cầu, rà soát và lựa chọn đối tượng được thực hiện công khai, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Người dân được thông tin cụ thể về mục tiêu, nội dung, cơ chế chính sách, phương thức thực hiện, mức hỗ trợ và trách nhiệm đối ứng khi tham gia. Hiện Trung tâm đang triển khai 2 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng ưu tiên. Trong đó, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, nuôi vịt bầu cổ xanh thương phẩm có 41 hộ đăng ký tham gia. Dự án hỗ trợ 4.100 con vịt giống cho các hộ.

Người dân xã Bạch Thông tham gia dự án nuôi vịt bầu cổ xanh thương phẩm được tập huấn kỹ thuật, cấp con giống và hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi.

Cùng với triển khai các mô hình sinh kế, xã Quảng Bạch xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Năm 2026, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 2,95% trở lên, tương đương từ 25 hộ trở lên. UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung rà soát những hộ có khả năng thoát nghèo để lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Ma Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch, thông tin: Địa phương đang huy động các nguồn lực, trong đó có vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ các hộ xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Những mô hình sinh kế ở 2 xã Phúc Lộc, Bạch Thông hay sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Bạch cho thấy công tác giảm nghèo ở khu vực phía Bắc của tỉnh đang chú trọng hơn vào việc tạo sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ của người dân. Nguồn lực hỗ trợ được gắn với điều kiện sản xuất cụ thể, giúp các hộ có thêm cơ hội phát triển kinh tế thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.

Giảm nghèo đa chiều không chỉ là hỗ trợ thu nhập mà còn gắn với cải thiện điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Vì vậy, cùng với nguồn lực của Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xác định đúng nhu cầu, lựa chọn mô hình phù hợp và hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Khi chính sách đến đúng đối tượng, sát nhu cầu, mỗi mô hình sinh kế hiệu quả sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giúp người dân chủ động hơn trong quá trình thoát nghèo.