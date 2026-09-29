Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/9/2026: Lãi tiền gửi 3 tháng lên 8,2%/năm

Các ngân hàng như MB, Techcombank, VPBank... đang tăng cường huy động vốn thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG), với lãi suất cao hơn từ 1-3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi thông thường.

Trong đó, MB trả lãi suất huy động lên tới 8%/năm đối với CCTG kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân mua từ 300 triệu đồng. Mức lãi suất này cao hơn 3,25 điểm phần trăm so với lãi suất tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.

Với khách hàng cá nhân mua CCTG từ 1 tỷ đồng, MB áp dụng lãi suất lên tới 9,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Mức này cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với lãi suất ưu đãi 8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm thông thường từ 10 triệu đồng.

Cũng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất CCTG do MB phát hành lên đến 9,2%/năm với khách hàng cá nhân gửi từ 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, biểu lãi suất MB niêm yết dành cho khách hàng mua CCTG từ 200.000 đồng như sau: Kỳ hạn ngày là 1,8%/năm, kỳ hạn tuần là 4%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 7,1%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất CCTG Bảo Lộc cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường, áp dụng với khách hàng mua từ 100 triệu đồng.

Theo đó, lãi suất CCTG cao nhất lên tới 8,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 3-6 tháng với số tiền mua từ 100 triệu đồng. Nếu thời gian nắm giữ dài hơn 6 tháng, lợi suất dự kiến hưởng thêm sẽ tính theo tổng mệnh giá và lãi suất của từng CCTG.

Với 100 triệu đồng, khách hàng mua CCTG tại Techcombank sẽ nhận về 4.066.301 đồng tiền lãi sau 6 tháng, thay vì chỉ nhận được 24.795 đồng tiền lãi nếu duy trì số tiền này trong tài khoản thanh toán.

Đối với các kỳ hạn ngắn hơn, Techcombank áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn ngày, 5%/năm cho kỳ hạn 15 ngày, 7,2%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, với điều kiện khách hàng mua CCTG từ 100 triệu đồng.

Tại VPBank, lãi suất CCTG Super Thịnh Vượng cao nhất lên tới 9,2%/năm.

VPBank phát hành CCTG với hai mệnh giá là 10 triệu đồng và 100 triệu đồng. Trong đó, lợi suất niêm yết cho CCTG mệnh giá 10 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1-13 ngày là 1,5%/năm, kỳ hạn 14-20 ngày là 2%/năm, kỳ hạn 21 ngày đến dưới 1 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng đến dưới 3 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm là 7,2%/năm.

Đối với CCTG mệnh giá 100 triệu đồng, VPBank áp dụng mức lãi suất cao hơn so với loại CCTG mệnh giá 10 triệu đồng ở một số kỳ hạn.

Kỳ hạn 1-13 ngày là 1,5%/năm, kỳ hạn 14-20 ngày là 2%/năm, kỳ hạn 21-29 ngày là 2,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng là 7,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng đến dưới 3 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng là 8,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng đến 1 năm lên đến 9,2%/năm.