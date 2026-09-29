Nga siết kiểm soát thông tin trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật của Nga ngày 28/9, các biện pháp này được thực hiện do “cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp” để đáp trả những hành động mà Moscow cho là không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Mỹ cùng các quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan.

Danh mục thông tin bị hạn chế bao gồm tên, khối lượng và giá hàng hóa xuất khẩu; thông tin về người bán, người mua và các bên tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, như doanh nghiệp vận tải, đơn vị giao nhận và bảo hiểm. Các dữ liệu về phương tiện vận chuyển bằng đường biển, số container, chứng từ vận tải, thời điểm bắt đầu và kết thúc hoạt động đối với hàng hóa xuất khẩu cũng thuộc diện hạn chế.

Sắc lệnh đồng thời hạn chế thông tin về điểm đến, tuyến vận chuyển, địa điểm giao nhận, bốc xếp, trung chuyển và xuất khẩu hàng hóa, cũng như tên các cảng biển và đơn vị vận hành. Tọa độ địa lý của các kho và khu vực lưu trữ hàng hóa phục vụ xuất khẩu cũng nằm trong danh mục này.

Ngoài ra, Nga hạn chế tiếp cận nội dung các tài liệu phục vụ thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, số liệu tổng hợp về thống kê hải quan và thông tin về khối lượng chế biến, sản xuất của các nhà máy lọc dầu.

Sắc lệnh cũng áp dụng đối với thông tin về các giao dịch nhiên liệu trên sàn, gồm khối lượng dự kiến bán và khối lượng giao dịch đã thực hiện đối với một số sản phẩm dầu mỏ, trong đó có xăng có chỉ số octan từ 92 trở lên và dầu diesel.

Theo quy định mới, những thông tin thuộc danh mục hạn chế không được phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông hoặc Internet, ngoại trừ thông tin do chính pháp nhân công bố về hoạt động của mình. Việc cung cấp dữ liệu cho các bên khác có thể được thực hiện theo thỏa thuận với chủ sở hữu thông tin; các cơ quan nhà nước được tiếp cận dữ liệu trong phạm vi thẩm quyền theo pháp luật.

Chính phủ Nga được giao thời hạn 10 ngày để xác định các mã hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng của sắc lệnh và phê duyệt quy định về xử lý tự động thông tin từ các hệ thống thông tin nhà nước.

Reuters nhận định sắc lệnh mới tiếp tục thu hẹp việc công khai dữ liệu về năng lượng và sản phẩm dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh nước này chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây.