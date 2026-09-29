Giá bạc hôm nay 29/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tiếp tục giảm
Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay, bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt được điều chỉnh giảm so với cuối ngày hôm qua.
Giá bạc trong nước
Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,137 - 2,203 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,72 % so với cuối ngày hôm qua.
Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,172 - 2,255 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.
Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,118 - 2,184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-bac-hom-nay-29-9-bac-phu-quy-doji-ancarat-tiep-tuc-giam/438477.html