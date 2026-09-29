Giá bạc hôm nay 29/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tiếp tục giảm

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 29/9. Ảnh: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,137 - 2,203 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,72 % so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,172 - 2,255 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,118 - 2,184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới