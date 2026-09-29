Đa dạng giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chị Lê Thị Thuý (thứ 2 từ trái sang phải) được nhân viên dịch vụ thu hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện.

Là lao động tự do, thu nhập không ổn định, trước đây chị Lê Thị Thuý, thôn Bản Thiện 1, xã Triệu Sơn chưa có ý định tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ nhân viên tổ chức dịch vụ thu, chị được giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng cũng như những lợi ích lâu dài khi tham gia.

Từ những thông tin được tư vấn cụ thể, chị nhận thấy BHXH tự nguyện là chính sách phù hợp để chủ động chuẩn bị nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động. BHYT cũng là “tấm lá chắn” giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật.

Câu chuyện của chị Lê Thị Thúy cho thấy, để người dân tự nguyện tham gia và duy trì BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền cần đi vào những nhu cầu thiết thực của từng nhóm đối tượng. Khi chính sách được giải thích bằng những quyền lợi cụ thể, dễ hiểu, gắn với hoàn cảnh thực tế, người dân sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn và gắn bó lâu dài. Đây cũng là hướng đi đang được BHXH cơ sở Triệu Sơn chú trọng triển khai.

Theo đó, ngay từ đầu năm, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát, thống kê, xác định những nhóm đối tượng tiềm năng để xây dựng giải pháp vận động phù hợp.

Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” được triển khai nhằm tiếp cận đúng những nhóm có khả năng tham gia như: lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh, người sản xuất nông nghiệp... Cách làm này không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tạo điều kiện để cán bộ trực tiếp lắng nghe những băn khoăn của người dân. Từ đó, từng trường hợp được tư vấn theo khả năng kinh tế, nhu cầu và điều kiện tham gia, thay vì tuyên truyền theo cách chung chung.

Cùng với đó, mạng lưới tổ chức dịch vụ thu được củng cố, phát huy vai trò là cầu nối trực tiếp giữa cơ quan BHXH với người dân. Đội ngũ nhân viên thu được tập huấn, cập nhật chính sách, nâng cao kỹ năng tư vấn, giúp người dân hiểu rõ hơn về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia.

Trong tháng hưởng ứng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026, BHXH cơ sở Triệu Sơn đã phối hợp với UBND các xã cùng các tổ chức dịch vụ thu tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền đồng loạt. Qua đó đã vận động được 147 người tham gia mới BHXH tự nguyện, 596 người tiếp tục duy trì tham gia BHXH tự nguyện, 193 người tham gia mới BHYT hộ gia đình và 3.115 người gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình.

Cán bộ BHXH cơ sở Triệu Sơn hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản thanh toán BHXH, BHYT qua tài khoản.

Nhiều mô hình tuyên truyền trực tiếp như: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các tổ tuyên truyền lưu động tại khu dân cư, các hội nghị khách hàng do đại lý thu tổ chức đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua tiếp xúc trực tiếp, cán bộ BHXH và nhân viên thu đã giải đáp kịp thời những băn khoăn của người dân về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia, từ đó tạo sự đồng thuận và tin tưởng đối với chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại nhà văn hóa.

Theo BHXH cơ sở Triệu Sơn, đến hết tháng 8/2026, toàn địa bàn có số người tham gia BHXH bắt buộc là 35.641 người/38.984 người, đạt 91,462% kế hoạch, tăng 405 người so với tháng 7/2026. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.006 người/12.327 người, đạt 73,06% kế hoạch. Số người tham gia BHTN là 34.543 người/36.895 người, đạt 93,62% kế hoạch, tăng 392 người so với tháng 7/2026. Số người tham gia BHYT là 243.769 người, đạt 98,01% kế hoạch.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn, BHXH cơ sở Triệu Sơn đang từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân. Mỗi người tham gia mới không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội mà còn là nền tảng để xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững cho bản thân và gia đình trong tương lai. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt mà ngành BHXH đang hướng tới trên hành trình bảo đảm an sinh xã hội toàn dân.