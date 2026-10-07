Ánh Viên tăng sức hút cho Đại hội thể thao toàn quốc

Trở lại “đường đua xanh” chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Ánh Viên nhanh chóng gây ấn tượng khi giành 4 huy chương vàng tại Giải bơi-lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, diễn ra từ ngày 29-9 tới 2-10-2026, tại TP Hồ Chí Minh. Dù 4 năm qua không thi đấu đỉnh cao, nhưng “cô gái thép” năm nào vẫn thể hiện sự vượt trội ở các cự ly sở trường 100m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m bơi ngửa và 200m bơi ngửa.

Ánh Viên tranh tài ở Giải bơi-lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Ảnh: VASA

Trước đó, sau khi kết thúc tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, Ánh Viên chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Trong sự nghiệp, Ánh Viên giành nhiều danh hiệu trong nước, khu vực và châu lục, trong đó có tới 25 huy chương vàng SEA Games, được truyền thông khu vực gọi với biệt danh “cô gái thép”. Cùng với đó, Ánh Viên từng giành 2 huy chương đồng ASIAD; huy chương vàng Olympic trẻ, giải vô địch châu Á và Đại hội thể thao quân sự thế giới; 3 lần liên tiếp dự đấu trường Olympic các năm 2012, 2016 và 2020.

Trong 4 năm qua, Ánh Viên tập trung vào học tập, phát triển câu lạc bộ bơi mang tên mình, tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng môn bơi cho trẻ em và hỗ trợ các dự án phòng, chống đuối nước. Câu nói "dễ lắm, Viên chỉ cho!", khi thực hiện hướng dẫn bơi, đứng nước, lặn... của Ánh Viên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng và có giá trị đặc biệt với các em nhỏ. Bên cạnh đó, Ánh Viên vẫn duy trì cường độ tập luyện cao, thường xuất hiện tại một số giải thi đấu các môn thể thao phối hợp, trong đó có nội dung Aquathlon (bơi, chạy).

Chia sẻ về quyết định trở lại thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên cho biết: “4 năm tôi mới quay lại đường đua. Tôi trở lại không vì huy chương hay chứng minh thắng thua mà vì nhận ra bản thân còn rất yêu bơi. Tôi muốn được bơi, tập luyện và sống lại với đam mê, qua đó lan tỏa tình yêu "đường đua xanh" với nhiều người, nhất là các bạn nhỏ. Mong lần trở lại này tôi vẫn nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”.

Theo ban huấn luyện Đội tuyển bơi Quân đội, cùng với các gương mặt tài năng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền... sự trở lại của Ánh Viên không chỉ giúp tăng thêm sức hút cho các nội dung bơi của đại hội mà còn được kỳ vọng nâng cao thành tích huy chương cho Đội tuyển bơi Quân đội.

Từng là vận động viên nổi tiếng hàng đầu của thể thao Việt Nam, sự trở lại của Ánh Viên trên “đường đua xanh” đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và cũng tăng sức hút cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dù kết quả thi đấu thế nào, màn tái xuất của Ánh Viên ở tuổi 33 được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, lan tỏa tình yêu môn bơi và góp phần làm nên một kỳ đại hội sôi động, đáng nhớ hơn.