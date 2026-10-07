Kane san bằng kỷ lục khoác áo tuyển Anh

Trận đấu đánh dấu lần thứ 125 tiền đạo Kane khoác áo tuyển Anh, cân bằng kỷ lục được cựu thủ môn Peter Shilton nắm giữ từ năm 1990. Chân sút Bayern Munich chạm cột mốc này sau hơn 11 năm, trong khi Shilton cần gần 20 năm.

Dấu mốc đáng nhớ càng trọn vẹn khi đội trưởng “Tam sư” góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng của đội nhà. Phút 27, đường căng ngang của Kane từ cánh phải khiến hậu vệ Vladimir Coufal phản lưới nhà.

Khoảng 13 phút sau đó, tiền vệ Elliot Anderson chuyền dài để tiền vệ Morgan Rogers thoát xuống cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Không bị theo kèm, Kane dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Thủ quân tuyển Anh hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của hậu vệ Lewis Hall ở phút 57. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cũng đưa anh chạm mốc 91 lần lập công cho đội tuyển.

Kane nhờ đó tiếp tục nới rộng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Anh, bỏ xa người đứng thứ 2 là cựu danh thủ Wayne Rooney tới 38 bàn.

Trong đợt tập trung vừa qua, anh ghi 6 bàn qua 4 trận, trở thành điểm tựa giúp “Tam sư” đứng dậy sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha.

Harry Kane và Jude Bellingham ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước Séc tại Wembley rạng sáng 7/10. Ảnh: Getty..

Đáng chú ý, 2 cú đúp liên tiếp trước Croatia và CH Séc còn mang đến một kỷ lục khác. Ở tuổi 33 và 70 ngày, Kane là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi ít nhất 2 bàn trong 2 lần ra sân liên tiếp cho tuyển Anh.

Phong độ ấy tiếp nối mùa giải mà tiền đạo này ghi tổng cộng 73 bàn cho Bayern Munich và đội tuyển quốc gia, giúp anh góp mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Khi Kane rời sân ở phút 82, khán giả trên các khán đài Wembley đứng dậy dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sau ngày chia sẻ kỷ lục với Shilton, chân sút 33 tuổi hướng tới cơ hội độc chiếm vị trí dẫn đầu. Nếu ra sân trước Croatia trong đợt tập trung tháng 11, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 126 lần khoác áo tuyển Anh.

Chiến thắng tại Wembley cũng giúp HLV Thomas Tuchel cán mốc 20 chiến thắng sau 26 trận dẫn dắt tuyển Anh.

Với thắng lợi thứ 3 liên tiếp, “Tam sư” có 9 điểm sau 4 lượt, đứng thứ 2 bảng A3, kém Tây Ban Nha 3 điểm và hơn Croatia 6 điểm. Khi vòng bảng còn 2 lượt, thầy trò HLV Thomas Tuchel gần như chắc chắn có vé vào tứ kết.