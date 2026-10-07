Cú đúp của Kane giúp tuyển Anh nhấn chìm CH Czech

Harry Kane tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh. Ảnh: X.

Tâm điểm của cuộc chạm trán tại bảng C Nations League A thuộc về Harry Kane, khi thủ quân "Tam sư" kỷ niệm trận đấu thứ 125 cho đội tuyển quốc gia, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Peter Shilton, bằng một cú đúp đẳng cấp để định đoạt trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel, tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế được cụ thể hóa ở phút 27 khi quả tạt khó chịu của Kane khiến hậu vệ Vladimir Coufal bên phía đội khách lúng túng đá phản lưới nhà.

Đến phút 40, đích thân tiền đạo mang áo số 9 nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang thuận lợi của Morgan Rogers, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, tuyển Anh không hề giảm nhịp độ tấn công. Phút 57, từ quả đá phạt góc của Lewis Hall, Kane bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-0, đồng thời nâng kỷ lục ghi bàn của mình cho tuyển Anh lên con số 90 pha lập công.

Chiến thắng dễ dàng giúp tuyển Anh khép lại đợt tập trung đội tuyển quốc gia với chuỗi 3 trận thắng và giữ sạch lưới liên tiếp. Thầy trò Tuchel coi như cầm chắc tấm vé vào vòng knock-out tháng 3 với 6 điểm nhiều hơn Croatia tại bảng C Nations League A.

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.