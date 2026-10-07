Argentina 0-0 Benin: Messi dứt điểm quyết đoán

10': Trận đấu tạm dừng ở phút thứ 10 để tri ân Messi. Toàn thể sân vận động đứng dậy, dành cho "La Pulga" những tràng pháo tay không ngớt. Một màn pháo hoa cũng xuất hiện ngay trên sân, tạo nên khung cảnh hoành tráng và đầy cảm xúc.

7': Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Messi. Cú sút căng của số 10 khiến thủ môn đội khách phải vất vả đẩy bóng cứu thua. Enzo cũng thử vận may với pha cứa lòng nhưng bàn thắng chưa đến với Argentina.

6h30': Trận đấu bắt đầu. Đại diện đến từ Tây Phi, Benin giao bóng. 85.000 chỗ ngồi tại sân Monumental cũng không đủ cho tình cảm người hâm mộ dành cho Lionel Messi. Nhiều người đã chấp nhận đứng để theo dõi lần ra sân cuối cùng của siêu sao sinh năm 1987.

5h45': Danh sách cầu thủ ra sân của Argentina: Lionel Messi sát cánh cùng những người đồng đội quen thuộc, Lautaro Martinez và Julian Alvarez trên hàng công "Albicelestes".

5h30': Antonella Roccuzzo cùng các con có mặt trên khán đài VIP để theo dõi trận đấu cuối cùng của Messi ở cấp tuyển quốc gia. Sân vận động Monumental đã không còn chỗ trống.

5h: Khi chứng kiến hàng chục nghìn người hâm mộ phủ kín quảng trường Buenos Aires, Lionel Messi đã không kìm được nước mắt. Siêu sao sinh năm 1987 bật khóc ngay trên xe buýt trước lần ra sân cuối cho tuyển quốc gia.

Theo truyền thông xứ Tango, đã có khoảng 85.000 cổ động viên đổ ra đường phố để tri ân cựu sao Barcelona.

Argentina bước vào trận gặp Benin với một tâm thế rất khác. Kết quả không còn là điều được quan tâm nhất, bởi mọi ánh mắt tại sân Monumental đều hướng về Lionel Messi.

FIFA xác nhận tiền đạo 39 tuổi sẽ chơi trận cuối cùng cho Argentina, khép lại hơn hai thập niên gắn bó với đội tuyển. Hơn 85.000 khán giả dự kiến có mặt tại Monumental để chứng kiến màn chia tay cầu thủ quan trọng nhất lịch sử bóng đá Argentina hiện đại.

Messi không thi đấu trong hai trận trước của Argentina ở đợt tập trung này. Dù thiếu đội trưởng, nhà cựu vô địch thế giới vẫn thắng Bolivia 4-0 rồi Burkina Faso 7-0. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nico Paz, Franco Mastantuono hay Gianluca Prestianni đều để lại dấu ấn.

Hai chiến thắng với tổng tỷ số 11-0 cho thấy HLV Lionel Scaloni đã chuẩn bị cho giai đoạn sau Messi. Tuy nhiên, trước Benin, nhà cầm quân này nhiều khả năng tạm gác các thử nghiệm để sử dụng đội hình mạnh cho trận cuối của số 10.

Scaloni đưa những gương mặt quen thuộc trở lại

Infobae, Olé và TyC Sports dự đoán Messi sẽ đá chính. HLV Scaloni chưa công bố đội hình, nhưng nhiều cầu thủ từng đồng hành cùng Messi trong giai đoạn thành công nhất của Argentina được cho là sẽ xuất phát.

Emiliano Martinez gần như chắc suất trong khung thành. Cristian Romero, Nicolas Otamendi và Nicolas Tagliafico nằm trong nhóm được tính đến ở hàng thủ, trong khi Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister có thể tạo thành tuyến giữa.

Lionel Messi nhiều khả năng đá chính trong trận cuối cùng khoác áo tuyển Argentina.

Đáng chú ý nhất vẫn là hàng công. Messi có khả năng chơi cùng Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Nếu cả ba cùng xuất phát, Argentina sẽ sử dụng đội hình thiên về tấn công hơn thường lệ.

De Paul cũng được đưa trở lại cho trận đấu này sau khi không góp mặt ở hai trận trước. Otamendi, một trong những đồng đội lâu năm nhất của Messi, cũng có thể xuất hiện trong ngày chia tay số 10. Những lựa chọn ấy cho thấy trận gặp Benin không chỉ đơn thuần là một màn thử nghiệm nhân sự.

Argentina muốn Messi chơi trận cuối bên cạnh nhiều gương mặt từng cùng anh trải qua giai đoạn thành công nhất, từ Copa America đến chức vô địch World Cup 2022.

Benin khó tạo bất ngờ

Khoảng cách giữa hai đội khá lớn. Benin hiện đứng thứ 93 FIFA, trong khi Argentina vẫn nằm trong nhóm mạnh nhất thế giới.

Đội bóng của HLV Gernot Rohr vừa hòa Burkina Faso 1-1 rồi thắng Mauritania 2-1. Rodolfo Aloko ghi cả hai bàn ở trận thắng Mauritania, còn Joseph Ede Oloko được triệu tập sau mùa giải ghi 26 bàn và có 6 kiến tạo trong 30 trận cho Liepaja.

Rohr khẳng định Benin sẽ thi đấu nghiêm túc dù hiểu trận đấu được tổ chức trong bầu không khí đặc biệt dành cho Messi. HLV kỳ cựu này thậm chí nói muốn xin chữ ký của số 10 sau trận, nhưng không muốn các học trò chỉ đóng vai khách mời trong ngày hội của Argentina.

Benin nhiều khả năng chơi thấp, tập trung quân số bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một Argentina đang đạt phong độ cao và ghi 11 bàn trong hai trận gần nhất, nhiệm vụ của đội khách sẽ rất khó khăn.

Sự chú ý vì thế vẫn hướng về Messi. Anh sẽ chơi bao lâu, có ghi bàn trong trận cuối hay không và khoảnh khắc rời sân sẽ diễn ra thế nào đều là những chi tiết được chờ đợi.

AFA cũng chuẩn bị chương trình riêng cho trận chia tay, trong khi chiếc áo số 10 chưa vội được trao cho người kế nhiệm. Sau hơn 20 năm gắn với Messi, Argentina sẽ bước vào một giai đoạn mới ngay sau đêm tại Monumental.

Đội hình dự kiến

Argentina: Emiliano Martinez; Agustin Giay, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

Thời gian: 6h ngày 7/10 (giờ Việt Nam).

Địa điểm: Estadio Monumental, Buenos Aires.