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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/10, sáng mai 8/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

19h00 ngày 7/10: Bảng A - Buriram United vs Borneo FC (FPT Play)

19h00 ngày 7/10: Bảng A - Ratchaburi FC vs CA TP.HCM (FPT Play)

20h00 ngày 7/10: Bảng A - Kuching City vs Tampines Rovers FC (FPT Play)

Lịch thi đấu Cúp FA

01h45 ngày 8/10: Atherton Collieries vs Trafford

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

23h00 ngày 7/10: IF Gnistan vs FC Inter Turku

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

16h00 ngày 7/10: Urawa Red Diamonds vs Omiya Ardija

16h30 ngày 7/10: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC

16h30 ngày 7/10: Cerezo Osaka vs Kagoshima United

16h30 ngày 7/10: Sanfrecce Hiroshima vs Iwaki FC

17h00 ngày 7/10: FC Tokyo vs Shonan Bellmare

17h00 ngày 7/10: Fagiano Okayama FC vs JEF United Chiba

17h00 ngày 7/10: Gainare Tottori vs Tokyo Verdy

17h00 ngày 7/10: Kawasaki Frontale vs Tegevajaro Miyazaki

17h00 ngày 7/10: Shimizu S-Pulse vs V-Varen Nagasaki

17h00 ngày 7/10: Yokohama F.Marinos vs Kyoto Sangyo University

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

05h30 ngày 8/10: Internacional vs Corinthians

05h30 ngày 8/10: RB Bragantino vs Mirassol

05h30 ngày 8/10: Remo vs Gremio

06h00 ngày 8/10: Vitoria vs Chapecoense AF

06h30 ngày 8/10: Botafogo FR vs Vasco da Gama

07h30 ngày 8/10: Cruzeiro vs Sao Paulo.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-7-10-2026/439491.html