Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026

Đội tuyển Thái Lan vừa trở về từ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, nơi họ là á quân sau trận thua đáng tiếc trước đội tuyển chủ nhà Indonesia. Trong ngày đặt chân đến Bangkok, HLV Anthony Hudson đã đưa ra những phát biểu đáng chú ý.