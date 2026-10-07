Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/10, sáng mai 8/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
19h00 ngày 7/10: Bảng A - Buriram United vs Borneo FC (FPT Play)
19h00 ngày 7/10: Bảng A - Ratchaburi FC vs CA TP.HCM (FPT Play)
20h00 ngày 7/10: Bảng A - Kuching City vs Tampines Rovers FC (FPT Play)
Lịch thi đấu Cúp FA
01h45 ngày 8/10: Atherton Collieries vs Trafford
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
23h00 ngày 7/10: IF Gnistan vs FC Inter Turku
Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16h00 ngày 7/10: Urawa Red Diamonds vs Omiya Ardija
16h30 ngày 7/10: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC
16h30 ngày 7/10: Cerezo Osaka vs Kagoshima United
16h30 ngày 7/10: Sanfrecce Hiroshima vs Iwaki FC
17h00 ngày 7/10: FC Tokyo vs Shonan Bellmare
17h00 ngày 7/10: Fagiano Okayama FC vs JEF United Chiba
17h00 ngày 7/10: Gainare Tottori vs Tokyo Verdy
17h00 ngày 7/10: Kawasaki Frontale vs Tegevajaro Miyazaki
17h00 ngày 7/10: Shimizu S-Pulse vs V-Varen Nagasaki
17h00 ngày 7/10: Yokohama F.Marinos vs Kyoto Sangyo University
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
05h30 ngày 8/10: Internacional vs Corinthians
05h30 ngày 8/10: RB Bragantino vs Mirassol
05h30 ngày 8/10: Remo vs Gremio
06h00 ngày 8/10: Vitoria vs Chapecoense AF
06h30 ngày 8/10: Botafogo FR vs Vasco da Gama
07h30 ngày 8/10: Cruzeiro vs Sao Paulo.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-7-10-2026/439491.html