Ronaldo tố HLV Bồ Đào Nha hai lần thất hứa

Ronaldo không hài lòng với cách làm việc của HLV Jorge Jesus.

Đằng sau quyết định gây tranh cãi ấy là một chuỗi bất đồng mà Ronaldo cho rằng bắt nguồn từ việc những cam kết giữa hai người không được thực hiện.

Theo Ronaldo, sau World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã đề nghị anh cân nhắc tiếp tục khoác áo đội tuyển. Khi HLV trưởng mới được lựa chọn, Ronaldo thậm chí còn ủng hộ quyết định này. Trong cuộc gặp đầu tiên, HLV trưởng nói rằng Ronaldo đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch và thống nhất để anh đá trận đầu tiên, trận cuối cùng, đồng thời được quản lý thời lượng thi đấu để đảm bảo thể lực.

Ronaldo sau đó cho biết hai bên tiếp tục thống nhất kế hoạch và anh chấp nhận vai trò được đề ra. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rạn nứt ở trận gặp Na Uy. Theo kế hoạch ban đầu, Ronaldo không thi đấu trận này, nhưng ngay trong ngày thi đấu, HLV trưởng bất ngờ đề nghị anh vào sân khoảng 30 phút. Ronaldo đồng ý và khởi động sau giờ nghỉ, nhưng cuối cùng không được sử dụng. Anh khẳng định: “Huấn luyện viên đã thất hứa với tôi.”

HLV tuyển Bồ Đào Nha cho biết ông chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Sau trận đấu, hai bên nói chuyện và thống nhất rằng HLV sẽ công khai giải thích trong cuộc họp báo, xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu và việc để anh khởi động rồi không sử dụng là một sai lầm. Ronaldo cho biết HLV thậm chí đã ôm anh và hứa sẽ nói đúng những điều hai bên vừa thống nhất.

Nhưng theo Ronaldo, buổi họp báo sau đó lại diễn ra hoàn toàn khác. Những lời lẽ được HLV sử dụng khiến anh cảm thấy bị đối xử không công bằng và trái ngược với nội dung cuộc nói chuyện riêng. Đáng chú ý, Ronaldo khẳng định không có lời xin lỗi nào được đưa ra, đồng thời gọi đây là lần thứ hai HLV thất hứa với mình.

Ronaldo quyết định rời trại tập trung, dù thừa nhận đó là hành động sai và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như người hâm mộ. Anh nhấn mạnh mình chưa bao giờ can thiệp vào quyết định chuyên môn của các HLV trong gần 25 năm khoác áo đội tuyển. Nhưng khi những cam kết bị phá vỡ, Ronaldo cảm thấy vị trí của mình không còn phù hợp.

Dù vậy, cánh cửa đội tuyển chưa hoàn toàn đóng lại. Ronaldo khẳng định nếu đạt thể trạng tốt, anh vẫn sẵn sàng trở lại, thi đấu và chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Với Ronaldo, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành thật: “Tất cả những gì họ cần làm là thành thật với tôi.”