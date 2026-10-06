Chúc mừng Đội tuyển Võ cổ truyền thành phố Đồng Nai đoạt huy chương vàng Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền tại Italia

Ông Lê Trọng Anh, Phó Trưởng phòng Huấn luyện thể thao thành tích cao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (thứ tư từ trái qua) cùng các huấn luyện viên chúc mừng đoàn vận động viên Đội tuyển Võ cổ truyền thành phố Đồng Nai tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi đón, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Phó Trưởng phòng Huấn luyện Thể thao thành tích cao Lê Trọng Anh chúc mừng thành tích đoàn VĐV Đội tuyển Võ cổ truyền thành phố Đồng Nai đã đạt được tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền năm 2026, qua đó đem vinh quang về cho thể thao Đồng Nai.

Kết thúc Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam diễn ra tại Italia, Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam đã xếp hạng nhất toàn đoàn giải vô địch, trong khi đội tuyển Pháp dẫn đầu giải vô địch trẻ. Cả 3 VĐV của thành phố Đồng Nai trong thành phần Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam đều thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng ở các nội dung tranh tài, đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam. Trong đó, VĐV Đinh Trần Cao giành huy chương vàng nội dung quyền thuật bài thi Binh khí tự chọn nam nhóm 15-17 tuổi ở giải vô địch trẻ; trong khi ở giải vô địch, VĐV Nguyễn Đức Anh đoạt huy chương vàng hạng cân 57kg nam hạng H1 và VĐV Lâm Thị Thúy Tuyên mang về huy chương vàng hạng cân 60kg nữ hạng H1.