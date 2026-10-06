Carlos Alcaraz bảo vệ thành công ngôi vô địch Japan Open

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open

Carlos Alcaraz tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình trở lại sau quãng thời gian gần năm tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Trong trận chung kết Japan Open diễn ra vào tối 6.10, tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua Jiri Lehecka sau hai set đấu căng thẳng kéo dài 96 phút để bảo vệ thành công ngôi vương tại Tokyo.

Tuy nhiên, chiến thắng không đến một cách dễ dàng khi Alcaraz khởi đầu thiếu ổn định và để đối thủ người CH Séc sớm giành break ngay ở game đầu tiên.

Bằng bản lĩnh của tay vợt hàng đầu, Alcaraz từng bước lấy lại nhịp độ, bứt phá ở game thứ sáu để cân bằng tỉ số và tiếp tục thắng 7-4 trong loạt tie-break sau khi bị dẫn trước.

Bước sang set thứ hai, Alcaraz duy trì sự chủ động với những cú thuận tay uy lực và tạo ra bước ngoặt quan trọng bằng pha bẻ giao bóng ở game thứ bảy. Anh bảo toàn thành công lợi thế để khép lại trận đấu, nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại các giải đấu ATP 500 lên con số 21 kể từ năm 2025.

Thành tích này giúp Alcaraz trở thành tay vợt nam thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Tokyo, tiếp bước những huyền thoại Stefan Edberg và Pete Sampras.

Đây cũng là là danh hiệu thứ ba của Alcaraz trong mùa giải 2026 và cũng là danh hiệu ATP đầu tiên kể từ Qatar Open hồi tháng 2.