Ronaldo sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, yêu cầu xử phạt chính mình

Cristiano Ronaldo công bố bức tâm thư dài trên mạng xã hội, lần đầu thuật lại chi tiết những bất đồng với HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha và lý do anh rời đợt tập trung. Đáng chú ý, tiền đạo 41 tuổi thừa nhận sai lầm, xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xử phạt mình.

Ronaldo chuẩn bị thông điệp chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) “tha thiết” đề nghị anh suy nghĩ lại. Chủ tịch FPF hỏi ý kiến Ronaldo về việc bổ nhiệm HLV Jorge Jesus. Anh bác bỏ ý tưởng của HLV về việc cho nghỉ 2 trận sân khách vì không muốn đặc quyền trở thành gương xấu. HLV Jorge Jesus 2 lần thất hứa: Lần đầu là ở trận gặp Na Uy, yêu cầu Ronaldo khởi động để thi đấu 30 phút cuối nhưng không tung vào sân; lần thứ hai là khi HLV Jesus nói trong buổi họp báo những nội dung không giống kịch bản được thống nhất từ trước với Ronaldo. Ronaldo thừa nhận sai khi không ra chào người hâm mộ sau trận đấu ở Na Uy. Ronaldo khẳng định trong gần 25 năm sự nghiệp, anh chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định chuyên môn hay chiến thuật nào của HLV. Đề nghị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và kỷ luật hành động rời đội. Ronaldo sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi chấp hành án phạt nội bộ.

Theo Ronaldo, mâu thuẫn bắt đầu ở trận gặp Na Uy. Huấn luyện viên Jorge Jesus thông báo anh sẽ được thi đấu khoảng 30 phút nhưng sau khi khởi động từ giờ nghỉ giữa hiệp, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cuối cùng không được tung vào sân. Ronaldo cho rằng huấn luyện viên Jorge Jesus đã phá vỡ lời hứa bởi nhà cầm quân này không làm đúng kế hoạch được đôi bên thống nhất ban đầu.

Cristiano Ronaldo công bố nội dung mà anh khẳng định là sự thật về vụ mâu thuẫn với huấn luyện viên Jorge Jesus. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, anh cũng thừa nhận mình sai khi không ra chào người hâm mộ sau trận đấu và gửi lời xin lỗi những cổ động viên có mặt trên sân.

Hai ngày sau, Ronaldo và HLV có cuộc trao đổi nhằm giải quyết sự việc. Hai bên thống nhất HLV sẽ công khai giải thích trong buổi họp báo rằng Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu, kế hoạch sử dụng anh do ban huấn luyện đề xuất và việc để anh khởi động nhưng không vào sân là một sai lầm.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những điều đã thống nhất không được thực hiện. Anh gọi đây là lần thứ hai HLV phá vỡ lời hứa và quyết định rời đợt tập trung.

Dù khẳng định niềm tin dành cho HLV đã hoàn toàn đổ vỡ, Ronaldo không né tránh trách nhiệm vì hành động của mình.

“Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải đánh giá hậu quả từ hành động của tôi và trừng phạt tôi vì điều đó. Tôi tin rằng án phạt không nên được giảm nhẹ”, Ronaldo viết.

Anh nhấn mạnh vị thế đội trưởng không phải lý do để được ưu ái mà ngược lại còn là tình tiết khiến trách nhiệm lớn hơn: “Tôi không chỉ là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng của đội, và đó là tình tiết tăng nặng”.

Ronaldo đồng thời xin lỗi các đồng đội vì tự ý rời đội và khẳng định luật lệ phải được áp dụng như nhau với mọi cầu thủ, bất kể vị thế cá nhân.

Dù vậy, Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển. Anh khẳng định sau khi chấp hành án phạt, nếu vẫn đủ thể trạng, được thi đấu và ghi bàn ở cấp CLB, anh sẽ tiếp tục sẵn sàng trở lại để cạnh tranh và chiến thắng cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Toàn văn tâm thư của Cristiano Ronaldo, công bố “sự thật tuyệt đối” trong vụ mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus

Như đã hứa, tôi quyết định kể lại, bằng ngôi thứ nhất và một cách trực tiếp, những hoàn cảnh xoay quanh giai đoạn mới nhất trong hành trình của đội tuyển quốc gia.

Sau World Cup 2026, tôi đã chuẩn bị một thông điệp gửi tới người dân Bồ Đào Nha. Tôi vẫn giữ thông điệp đó, trong đó có những lời tôi muốn nói với họ khi cuối cùng tôi rời đội tuyển của chúng ta.

Khi giải đấu kết thúc, trên chuyến bay trở về từ Mỹ, chủ tịch liên đoàn đã đề nghị và tha thiết mong tôi cân nhắc lại quyết định ra đi, bởi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha muốn tôi tiếp tục.

Ngay sau đó, ông ấy hỏi ý kiến tôi về cái tên của HLV trưởng đội tuyển hiện tại, người mà ông ấy đang cân nhắc cùng một số cái tên khác không được tiết lộ với tôi.

Tôi trả lời chủ tịch liên đoàn rằng, theo quan điểm của tôi, đó sẽ là lựa chọn lý tưởng. Vì vậy, vào ngày HLV trưởng đội tuyển hiện tại được ra mắt, tôi thực sự vui mừng với lựa chọn này. Đó là lựa chọn đúng đắn, như kết quả đã chứng minh.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ HLV trưởng mới của đội tuyển. Ông ấy nói muốn gặp trực tiếp tôi. Tôi đồng ý và chúng tôi hẹn ngày gặp nhau. “Vào cuối kỳ nghỉ của tôi”.

Chúng tôi gặp nhau tại trung tâm bóng đá, nơi đội bóng của tôi đang tập huấn trước mùa giải.

Hôm đó, HLV nói với tôi rằng ông ấy trông cậy vào tôi và sự hiện diện của tôi là điều thiết yếu trong dự án của ông. Ông trình bày với tôi một kế hoạch để tôi tham gia ngay lập tức. Ông nói tôi sẽ thi đấu trận đầu tiên và trận cuối cùng, và ở mỗi trận, ông sẽ thực hiện 3 hoặc 4 sự thay đổi vì lý do thể trạng.

Khi đó, ông đề xuất tôi không đi cùng đội tuyển tới Na Uy và Đan Mạch. Ông gợi ý tôi đá trận đầu tiên rồi ở lại Bồ Đào Nha, sau đó hội quân cùng đội trước trận đấu tại sân Dragão.

Tôi lập tức bác bỏ đề xuất này. Với tôi, rõ ràng là tôi không thể chấp nhận điều đó. Việc không thi đấu các trận sân khách không có nghĩa là tôi không còn là đội trưởng của đội tuyển. Đặc quyền được ở lại Bồ Đào Nha sẽ không tạo ra một tấm gương tốt.

Cuối cùng, HLV đồng ý với phân tích của tôi.

Cuộc trò chuyện này có sự tham dự của Simo Coutinho, giám đốc thể thao của CLB Al-Nassr, người mà HLV trưởng hiện tại của đội tuyển đã báo cáo công việc trong suốt mùa giải trước, đồng thời là một trong những người có trách nhiệm trong việc đưa ông ấy tới CLB vào năm 2025.

Vào đêm trước đợt tập trung, HLV đến nhà tôi ở Lisbon để có thêm một cuộc trò chuyện theo đề nghị của ông. Cuộc trò chuyện diễn ra bình tĩnh, và chúng tôi tuân thủ tất cả các nguyên tắc đã thống nhất hồi tháng 8. Tôi thi đấu trận ở sân Alvalade, và dù bị thay ra, tôi không gây ra vấn đề gì.

Chính tôi trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes, và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể đang đi những bước cuối cùng với tư cách cầu thủ và đội trưởng đội tuyển quốc gia. Điều quan trọng nhất với tôi hôm đó là chiến thắng của chúng tôi. Chiến thắng luôn là điều tốt đẹp, và khi đó là ở Bồ Đào Nha, vì đất nước tôi, thì đó là điều tốt đẹp nhất.

Vào giờ ăn trưa trong ngày diễn ra trận đấu ở Na Uy, trợ lý HLV đội tuyển đến bàn nơi toàn đội đang ăn trưa và nói với tôi rằng HLV muốn nói chuyện với tôi. Trước sự ngạc nhiên rất lớn của tôi, HLV hỏi tôi có sẵn sàng thi đấu 30 phút hay không.

Tôi đang hoàn toàn tập trung vào quá trình hồi phục thể trạng, hòa nhập với các đồng đội như thường lệ, và tin rằng mình sẽ không thi đấu hôm đó. Hoàn toàn không có vấn đề gì.

Yêu cầu này nằm ngoài kế hoạch hồi phục thể trạng và tập luyện của tôi, bởi tôi chỉ dự kiến thi đấu vào ngày 4 tại sân Dragão, nhưng tất nhiên tôi đồng ý. Ông ấy trả lời rằng tôi nên sẵn sàng vì tôi sẽ thi đấu 30 phút.

Phần còn lại thì ai cũng biết. Tôi bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ giữa hiệp, rồi nhìn những phút trôi qua mà không ai gọi tôi vào sân. HLV đã phá vỡ lời hứa.

Khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ muốn mọi thứ khép lại bằng một chiến thắng và được ở một mình. Tôi không ra chào người hâm mộ. Đó là sai lầm mà chỉ mình tôi chịu trách nhiệm, và lẽ ra không nên xảy ra.

Tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha đã cổ vũ chúng tôi đầy nhiệt thành tại đó, tôi xin lỗi người hâm mộ, và tôi xin lỗi những người đã đến đó để xem tôi, kể cả khi họ không phải người Bồ Đào Nha, những người mà có thể tôi đã khiến thất vọng.

Bốn mươi tám giờ sau, chúng tôi có một cuộc trò chuyện: tôi, HLV và Simo Coutinho, bởi ông ấy đã theo sát các cuộc trao đổi của chúng tôi.

Đó là một khoảnh khắc rất sâu sắc và thẳng thắn, không có bất kỳ sự dè dặt nào.

Chúng tôi thống nhất rằng chỉ có một cách để khép lại “vụ việc” này: HLV sẽ lặp lại những gì ông vừa nói riêng với tôi, trước sự chứng kiến của Simo Coutinho, nhưng lần này là trong phòng họp báo.

Thỏa thuận rất đơn giản: HLV sẽ mở đầu buổi họp báo bằng chủ đề này, cố gắng khép lại sự việc bằng cách nói sự thật. Ông sẽ nói rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu được thi đấu, dù chỉ vài phút, và rằng chỉ có HLV, không ai khác, là người đề xuất kế hoạch cho đợt tập trung này; rằng việc chỉ để tôi khởi động mà không cho tôi vào sân là một sai lầm; và rằng nếu tình huống đó xảy ra một lần nữa, ông sẽ không làm như vậy.

Chúng tôi kết thúc cuộc gặp đó bằng việc HLV đề nghị tôi ôm ông ấy. Ông hứa với tôi rằng ông sẽ nói trong buổi họp báo đúng những gì vừa nói với tôi, và sự việc đã được giải quyết. Tôi sẽ không thi đấu ở Đan Mạch, nhưng sẽ thi đấu trận tại sân Dragão. Tất cả những điều này diễn ra với sự hiện diện của Simo Coutinho, như thường lệ.

Theo đề nghị của HLV, một cuộc họp video được tổ chức giữa ông ấy, Simo Coutinho và Tiago Craveiro để tóm tắt những gì chúng tôi đã trao đổi.

Một văn bản ngắn được soạn ra, tôi trực tiếp phê duyệt, và văn bản đó được trao cho HLV theo đề nghị của ông.

Buổi họp diễn ra đúng như dự đoán: cách hành xử không hề liên quan đến cuộc gặp của chúng tôi. Tôi nghe thấy những cách diễn đạt và sự công kích mà tôi cho là không có cơ sở, cùng một thái độ cho thấy ông ấy “muốn, có thể và ra lệnh”, điều mà ông ấy chưa từng thể hiện với tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong cuộc gặp riêng ngày hôm trước.

Những ghi chú tôi đã xem lại như sau: Tôi tin rằng điều quan trọng là, bởi đó là sự thật, cần làm rõ một số vấn đề trước khi nói về Đan Mạch:

1. Chính tôi đã đề xuất một kế hoạch cho Cristiano, không phải ai khác, cho mùa giải này của đội tuyển quốc gia. Đó là một cuộc trò chuyện dài và rất hiệu quả.

2. Tôi biết cậu ấy yêu đội tuyển quốc gia đến mức nào, biết vị thế toàn cầu của cậu ấy, và hơn thế nữa, biết ảnh hưởng tích cực của cậu ấy với đội tuyển trong 24 năm liên tiếp lớn đến đâu.

3. Kế hoạch tôi đề xuất với Cristiano đã được chấp nhận.

4. Cậu ấy chưa bao giờ chất vấn các lựa chọn của tôi. Cậu ấy là một tấm gương để noi theo, trung thành và chuyên nghiệp.

5. Trận đấu ở Na Uy không nằm trong kế hoạch tôi đã đặt ra cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy đã hồi phục thể trạng sau trận đầu tiên, và tôi báo trước rằng tôi có thể buộc phải đưa cậu ấy vào sân. Cristiano đồng ý.

6. Tôi đã sai khi chỉ để một cầu thủ có tầm vóc như Pelé hay Maradona khởi động mà không đưa cậu ấy vào sân. Nếu là hôm nay, tôi sẽ không làm như vậy.

7. Tóm lại: Tôi muốn Cristiano ở đội tuyển quốc gia. Nói thật, không chỉ muốn một chút, tôi muốn rất nhiều. Và may mắn là cậu ấy cũng tin tôi. Cậu ấy đã tin tôi ở Al-Nassr và ở đây cũng vậy.

8. Về việc không chào người hâm mộ, chúng tôi đã nói về vấn đề này trước đó. Một cầu thủ đã chơi hơn 230 trận cho đội tuyển quốc gia không cần tôi dạy bài học về tình yêu dành cho Bồ Đào Nha. Đó là một khoảnh khắc thất vọng và nó không xóa bỏ bất cứ điều gì. Cậu ấy là cầu thủ ký tặng nhiều nhất, chụp selfie nhiều nhất và thể hiện tình cảm với người hâm mộ nhiều nhất. Đừng tạo ra vấn đề từ con số không. Khi không vui, chúng ta phản ứng. Chỉ có vậy.

Vì thế, không ghi chú nào trong số này nhắc đến việc HLV phải xin lỗi tôi.

Đó là lần thứ hai ông ấy phá vỡ lời hứa.

Tôi quyết định rời đợt tập trung mà không chờ thêm một lời hứa khác rồi cũng sẽ không được giữ. Với tôi, sự thật vẫn là điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Dù có đau đớn đến đâu, tôi vẫn muốn được nghe sự thật.

Thực tế, trong cuộc trò chuyện giữa tôi với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV vào buổi sáng của ngày họp báo đó, các bạn có thể kiểm chứng điều này, tôi đã bảo đảm với họ rằng nếu họ không muốn có sự hiện diện của tôi, họ chỉ cần nói với tôi. Họ chỉ cần thẳng thắn với tôi. Tôi sẽ chấp nhận điều đó và hứa với họ rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị một điều gì đó thật đẹp, như tôi hy vọng sẽ xảy ra, và sẽ không ai tức giận.

Tôi nhớ chuyện đó như thể mới xảy ra hôm qua. Họ đồng thanh trả lời là không. Rằng vị trí của tôi là ở đội tuyển quốc gia.

Tôi chưa bao giờ can thiệp, ở bất kỳ thời điểm nào, vào bất kỳ quyết định chuyên môn hay chiến thuật nào của bất kỳ HLV hay quan chức đội tuyển quốc gia nào trong gần 25 năm sự nghiệp. Tôi chấp nhận, dù điều đó tốt hay xấu, những gì họ đề xuất. Tôi tôn trọng quyết định, và khi họ phá vỡ lời hứa với tôi, tôi cảm thấy vị trí của mình không còn ở đây.

Tôi cũng xin lỗi các đồng đội ở đội tuyển quốc gia vì đã rời đợt tập trung. Dù niềm tin của tôi dành cho HLV đã hoàn toàn bị phá vỡ, như tất cả những ai chứng kiến các cuộc trò chuyện này có thể xác nhận, tôi vẫn không nên làm như vậy. Trách nhiệm chỉ thuộc về mình tôi.

Tôi một lần nữa xin lỗi người dân Bồ Đào Nha, nhưng việc lời hứa bị phá vỡ đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi cảm thấy rằng việc mình tiếp tục ở lại đội, kể từ khoảnh khắc đó, sẽ chỉ gây hại cho đội tuyển. Vì vậy, tôi làm điều mà tôi luôn nói mình sẽ làm nếu cảm thấy bản thân không còn hữu ích: tôi thu dọn hành lý và rời đi.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải đánh giá hậu quả từ hành động của tôi và trừng phạt tôi vì điều đó. Tôi tin rằng án phạt không nên được giảm nhẹ. Tôi không chỉ là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng của đội, và đó là tình tiết tăng nặng. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi biết hành động luôn có hệ quả. Bất kỳ ai trong thế giới bóng đá, như tôi, đều biết rằng luật lệ là như nhau với tất cả mọi người, bất kể vị thế cá nhân.

Về vấn đề này, tôi đã nghe rất nhiều điều về các trận đấu chia tay, rằng tôi cần một lời chia tay xứng đáng, và rằng liên đoàn muốn trao cho tôi cơ hội đó.

Tôi học được trong cuộc đời này, từ khi từng chịu đói và không có gì để ăn, rằng không ai cho không ai bất cứ điều gì. Tôi có thể hứa với tất cả người hâm mộ của mình, và đặc biệt là người dân Bồ Đào Nha, rằng chúng ta sẽ chơi một hoặc nhiều trận chia tay; sẽ có thời gian cho điều đó.

Nhưng khi nghĩ về đội tuyển quốc gia, điều tôi thực sự nghĩ đến là cạnh tranh. Đó là điều tôi đã nghĩ vào ngày nhận tin cha tôi qua đời. Tôi đang ở trong một đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia, và tôi quyết định ở lại đó cho đến hết trận đấu ngày hôm sau. Tôi đã làm vì đất nước mình điều mà tôi sẽ không bao giờ làm vì bất kỳ CLB nào.

Vì vậy, nếu tôi đủ thể trạng, đang thi đấu cho đội bóng của mình và hy vọng ghi bàn, sau khi thời hạn treo giò kết thúc, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn như vậy, để cạnh tranh và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia của chúng ta.

Điều này, hãy tin tôi, là sự thật tuyệt đối.