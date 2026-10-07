Siêu dự bị Merino tỏa sáng, Tây Ban Nha ngược dòng hạ Croatia

Mikel Merino lập cú đúp giúp Tây Ban Nha đánh bại Croatia. Ảnh: X.

Người hùng của trận đấu là tiền vệ Mikel Merino với cú đúp sau khi vào sân từ ghế dự bị. Chiến thắng kịch tính giúp "La Roja" duy trì mạch 4 trận toàn thắng, nối dài chuỗi bất bại lên con số 42 và sớm giành vé vào vòng knock-out diễn ra vào tháng 3/2027.

Trái ngược với phong độ nghèo nàn thời gian vừa qua, Croatia nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Poljud và sớm mở tỷ số ở phút 17 nhờ cú đánh đầu bồi của lão tướng Ivan Perisic.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt khi tung Merino vào sân đầu hiệp hai. Phút 61, từ nỗ lực chuyền bóng của Dani Olmo, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal khống chế khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Cơn ác mộng ập đến với Croatia ở phút 79 khi chính Perisic từ vị thế người hùng trở thành tội đồ, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Marc Cucurella.

Chơi hơn người, Tây Ban Nha dồn ép nghẹt thở và điều gì phải đến cũng phải đến ở phút 88. Martin Zubimendi chọc khe tinh tế để Merino xoay người dứt điểm chân trái uy lực, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1.

Thất bại cay đắng khiến cơ hội đi tiếp của Croatia gần như khép lại, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại bảng C Nations League A.

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