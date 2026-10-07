Tuyển Trung Quốc gục ngã trước Tajikistan

Bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp hai cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của tiền vệ Wei Shihao ở phút 59 đã dập tắt hoàn toàn hy vọng giành chiến thắng của đội chủ nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với tốc độ khá cao. Trung Quốc tạo ra vài pha dứt điểm đáng chú ý nhờ nỗ lực sút xa của Wei Shihao và cú đánh đầu cận thành của Liu Yang ở phút 45+3', tuy nhiên thủ thành Rustam Yatimov đều phản xạ xuất sắc để từ chối bàn thắng.

Phía bên kia sân, Tajikistan cũng liên tục khoét sâu vào hai bên cánh của đại diện Đông Á và tung ra các pha bắn phá nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở đầu hiệp hai. Phút 53, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc lộn xộn, trung vệ Vakhdat Khanonov nhanh chân dứt điểm cận thành đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số cho Tajikistan.

Khó khăn chồng chất với tuyển Trung Quốc khi chỉ 6 phút sau, Wei Shihao nhận thẻ vàng thứ hai (được VAR can thiệp) và bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo.

Thi đấu thiếu người, ban huấn luyện Trung Quốc thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 81 khi Zhao Songyuan dứt điểm từ cự ly gần nhưng thủ môn Yatimov đã chơi tỉnh táo để hóa giải.

Bảo toàn cách biệt mong manh đến hết trận, Tajikistan giành chiến thắng tối thiểu 1-0, để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân.