Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục

Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu với Croatia với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng nhận ra đây không phải trận đấu dễ dàng khi Croatia nhập cuộc với quyết tâm rất cao sau thất bại nặng nề trước Anh. Đội chủ nhà chủ động gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp một. Phút 17, Ivan Perisic tận dụng tốt tình huống bóng bật ra sau pha dứt điểm của Igor Matanovic để đưa Croatia vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp Croatia chơi tự tin hơn, trong khi Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Những ngôi sao tấn công như Lamine Yamal hay Dani Olmo không có nhiều cơ hội rõ ràng trong 45 phút đầu tiên.

Yamal gặp khó khăn trong hiệp 1.

Nhận thấy vấn đề của đội nhà, HLV Luis de la Fuente quyết định tung Mikel Merino vào sân ngay đầu hiệp hai. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 61, Merino xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng vượt qua thủ môn Dominik Livakovic và quân bình tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha.

Sau bàn gỡ, thế trận dần nghiêng về phía đội khách. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Croatia. Đội chủ nhà càng gặp bất lợi khi Perisic nhận thẻ đỏ vào phút 79. Tưởng như hai đội sẽ phải chấp nhận kết quả hòa thì Merino một lần nữa lên tiếng. Phút 89, tiền vệ của Tây Ban Nha thực hiện cú vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới Croatia và hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Merino lập cú đúp.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại bảng A3 Nations League. Đáng chú ý, La Roja đã cho thấy khả năng xoay chuyển cục diện ngay cả khi gặp bất lợi trên sân khách. Trong khi đó, Croatia có lý do để tiếc nuối. Đội chủ nhà đã chơi tốt, nhưng không thể giành điểm trước Tây Ban Nha. Sự xuất sắc của Merino cùng tấm thẻ đỏ của Perisic đã khiến mọi nỗ lực của Croatia trở nên vô nghĩa.

Ba điểm trong trận đấu này giúp Tây Ban Nha giữ vững ngôi đầu bảng, khi có nhiều hơn đội tuyển Anh 3 điểm. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nâng chuỗi trận bất bại lên con số 41.