Ba Bể vào thu

Những con đường dưới tán cây là nơi trekking yêu thích của du khách.

Đi giữa miền xanh

Có mặt ở Ba Bể vào một buổi sớm thu, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự tĩnh lặng gần như bao trùm cả mặt hồ. Sương bảng lảng trên mặt nước, quấn quanh những đảo nhỏ rồi lững lờ trôi dưới chân núi đá. Từ trên thuyền nhìn ra, nước hồ xanh trong và phẳng đến mức có thể soi rõ bóng núi, bóng rừng đang nối nhau trải dài về phía xa.

Con thuyền chầm chậm rẽ nước đưa chúng tôi tham quan hồ Ba Bể. Mỗi khi có một chiếc thuyền máy đi qua, mặt hồ mở ra những vệt sóng dài, lan dần về phía bờ. Gió từ núi thổi xuống mang theo cái se lạnh rất đặc trưng của những ngày chuyển mùa. Nắng sớm vừa đủ vàng để làm mặt nước ánh lên những vệt sáng, nước trong và phẳng, đôi lúc gợn nhẹ theo mạn thuyền.

Ngồi ở đầu thuyền, ông Trần Đại Thành, việt kiều Đức, gần như không rời mắt khỏi những dãy núi và cánh rừng soi bóng xuống mặt hồ. Sau một hồi ngắm cảnh, ông bảo: Thiên nhiên ở đây đẹp, khí hậu mát mẻ, môi trường trong lành. Tôi không biết nói gì thêm ngoài hai chữ tuyệt vời.

Sương sớm mùa thu trên mặt hồ Ba Bể.

Có lẽ, sức hấp dẫn của hồ Ba Bể chính là ở những khoảnh khắc như thế. Không cần những lời giới thiệu cầu kỳ, chỉ một chiếc thuyền giữa nắng thu nhẹ, làn nước trong xanh và hơi gió se lạnh cũng đủ để người ta cảm nhận rõ sự khoáng đạt, nguyên sơ của vùng hồ giữa núi rừng. Đó là cảm giác khi đứng giữa một khoảng thiên nhiên gần như nguyên sơ, hít một hơi thật sâu và thấy không khí mát lành tràn vào lồng ngực.

Chị Triệu Thị Trưng, hướng dẫn viên du lịch ở khu vực hồ Ba Bể chia sẻ với chúng tôi: Hoạt động du lịch tại hồ Ba Bể diễn ra quanh năm nhưng mùa thu lại mang đến một sức quyến rũ riêng. Nếu mùa hè là thời điểm của dòng khách nội địa, thì khi thu sang, hồ Ba Bể lại đón lượng lớn du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng của cảnh sắc nơi đây. Du khách nước ngoài thường đến đây để trải nghiệm chèo thuyền kayak, lên động Puông ngắm những vách đá dựng đứng dọc sông Năng hay chụp ảnh dưới những gốc cổ thụ ngàn năm tuổi.

Mùa thu, những cánh rừng ven hồ Ba Bể bắt đầu thay áo. Trong nền xanh thẫm, sắc vàng len dần qua từng tán lá, rồi rơi xuống những con đường nhỏ chạy quanh hồ. Có những thân cây lớn đến hai, ba người ôm không xuể, rêu phong bám đầy gốc, cành vươn dài ra phía mặt nước như muốn giữ lấy khoảng xanh mênh mang trước mặt. Từ trên những đoạn đường men sườn núi nhìn xuống, cả lòng hồ hiện ra phẳng lặng như một tấm gương lớn, giữ nguyên bóng núi, bóng cây và những khoảng trời xanh ngắt của miền sơn cước.

Trên cung đường ấy, chúng tôi gặp khá nhiều du khách nước ngoài đạp xe vòng quanh hồ và tranh thủ dừng lại để ngắm phong cảnh. Bà Saskia, du khách đến từ Hà Lan, nói với chúng tôi rằng: Điều khiến tôi thích thú nhất là cảm giác được đạp xe giữa những con đường nhỏ ven hồ, dưới những tán rừng mùa thu. Ở đây chúng tôi không thấy có bụi, tiếng ồn, chỉ có nắng len qua kẽ lá và gió mát đi cùng suốt hành trình.

Quả thật, Ba Bể dường như đẹp nhất khi người ta chịu đi chậm. Chậm để thấy một thân cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng xuống hồ, một chiếc lá vàng vừa rời cành theo gió đáp xuống mặt nước, hay từ một khúc cua trên cao bất chợt mở ra cả khoảng hồ xanh thẳm với những đảo nhỏ nổi lên giữa mây trời.

Khoảng bình yên bên hồ

Mùa thu đến với Ba Bể, những homestay, quán cà phê nhỏ ven hồ cũng trở thành một phần thú vị trong hành trình của du khách. Nhiều nơi vẫn giữ dáng dấp nhà sàn truyền thống của người Tày, với những vật liệu gần gũi như gỗ, tre, mái ngói âm dương rộng và khoảng mở hướng ra mặt nước. Trong không gian ấy, chỉ cần ngồi xuống bên một tách cà phê, mỗi người đã có thể cảm nhận Ba Bể theo một cách chậm hơn, gần hơn và tĩnh lặng hơn.

Trải nghiệm học hát then đàn tính bên những homestay bên hồ Ba Bể.

Anh Phùng Văn Hoàng, ở thôn Nam Mẫu, cho biết: Gia đình anh lựa chọn kiến trúc mang đậm nét văn hóa Tày, đồng thời tận dụng không gian xanh của vùng hồ để tạo nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho du khách. Điều khiến anh vui là ngày càng có nhiều khách nước ngoài và các bạn trẻ tìm đến, không chỉ để uống cà phê hay nghỉ lại một đêm, mà còn để cảm nhận nhịp sống chậm của người dân ven hồ.

Trong một buổi chiều thu bên quán cà phê, gió từ lòng hồ lùa qua mái hiên, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Xa hơn là những dãy núi nối tiếp nhau, lúc rõ, lúc mờ trong làn sương mỏng. Ngồi giữa khung cảnh ấy, mỗi người dường như cũng có một hành trình riêng để trở về với sự tĩnh lặng trong chính mình.

Chị Margot Bolotny, du khách đến từ Pháp, chọn ngồi thật lâu bên ban công. Trước mặt chị là hồ nước rộng, phía xa núi phủ màu xanh thẫm. Chị nói: Cảm giác được ngồi uống cà phê giữa một không gian gần gũi thiên nhiên và thư giãn thật tuyệt vời, giống như một khoảng thiền ngắn giúp con người tạm rời khỏi những bận rộn thường ngày.

Mùa thu ở hồ Ba Bể không quá rực rỡ, cũng chẳng ồn ào. Vẻ đẹp của mùa thu được giữ lại trong làn nước xanh, trong những nếp nhà sàn bên hồ và trong những phút giây con người được sống chậm giữa thiên nhiên. Khi chiều xuống, những chiếc thuyền nhỏ trở về bến, để lại phía sau những vệt sóng lăn tăn rồi tan dần. Một đêm ở lại trong homestay nhà sàn, bên bữa cơm ấm và bếp lửa đỏ, Ba Bể dường như gần gũi hơn bởi nhịp sống bình dị của người dân ven hồ. Chừng ấy thôi cũng đủ để khi rời xa, người ta vẫn mang theo một miền thu rất riêng của Ba Bể.