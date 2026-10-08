Công viên đá Ninh Thuận: Tuyệt tác triệu năm của nắng, gió và biển cả

Nhìn từ trên cao, Công viên đá Ninh Thuận nổi bật với quần thể đá tự nhiên hùng vĩ vươn mình ra biển lớn. Từ ngày 1/7/2025, khu vực này thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, thuộc tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Với diện tích khoảng 3 ha, Công viên đá sở hữu địa hình độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa biển xanh, thảm thực vật và bầu trời trong lành. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+) ​

Hệ thống đá tự nhiên với đủ mọi kích thước xếp chồng lên nhau một cách ngoạn mục. Chúng được bào mòn qua hàng triệu năm bởi nắng, gió và hơi mặn của biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những khối đá với hình thù độc đáo trở thành điểm nhấn thu hút du khách và trở nên rực rỡ trong ánh sáng bình minh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dưới tác động của thời tiết, nhiều khối đá mang hình thù vô cùng độc đáo, dễ dàng khiến du khách liên tưởng đến hình ảnh một chú chim đang hướng ánh nhìn ra đại dương bao la. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Một góc khối đá khổng lồ sừng sững tạc hình đầy tính nghệ thuật trên nền trời. Đây là kết quả tuyệt diệu của quá trình kiến tạo địa chất và phong hóa tự nhiên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bề mặt đá bị xâm thực tạo thành những lỗ hổng tổ ong kỳ lạ, là bằng chứng rõ nét nhất cho sự bào mòn không ngừng nghỉ của tự nhiên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ánh nắng lọt qua một lỗ hổng trên phiến đá, tạo nên khung cảnh nghệ thuật. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của đá tại đây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá đặc trưng của khu vực, với thảm cỏ đan xen giữa những khối đá khổng lồ, minh chứng cho sức sống mãnh liệt nơi vùng đất khô hạn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bụi xương rồng điểm xuyết trên những bãi đá, tô điểm thêm sức sống cho thành trì kiên cố bảo vệ hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chiếc thuyền đánh cá của ngư dân trở nên nhỏ bé qua góc nhìn của đá. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Một chú chim nhỏ đậu trên những phiến đá vươn ra biển giữa lúc bình minh đang lên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Không chỉ thu hút du khách, hệ thống đá đa dạng về kích thước và độc đáo còn là địa điểm thu hút các phóng viên đến săn tìm những khoảnh khắc nghệ thuật. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đứng trên những mỏm đá chênh vênh chìa ra biển, du khách được tận hưởng trọn vẹn cảm giác tự do giữa thiên nhiên và lưu giữ những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Một du khách nhỏ tuổi thích thú trải nghiệm và check-in công viên đá Ninh Thuận. (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)

Vẻ đẹp nguyên sơ và tĩnh lặng của Công viên đá Ninh Thuận đang trở thành điểm đến lý tưởng để du khách tránh xa đô thị ồn ào, đắm mình vào cảnh sắc miền Trung. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​