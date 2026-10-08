Khai mạc triển lãm ảnh 'Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico'

Triển lãm Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mexico Agustín Víctor Casasola (1874 - 1938) trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola. Giám tuyển nhiếp ảnh là María del Mar Cuervo và Adrián Casasola.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu khai mạc triển lãm

Triển lãm về những người phụ nữ được biết đến với tên gọi “soldaderas” - những nữ chiến sĩ. Họ là những người đã đồng hành cùng các đạo quân cách mạng; tham gia vào các công tác tiếp tế, y tế và thông tin liên lạc; hoạt động với tư cách là nhà báo và nhà hoạt động xã hội; trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Những nữ chiến sĩ "soldaderas" là một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất của Cách mạng Mexico. Họ bảo vệ cộng đồng của mình, lan tỏa các tư tưởng cách mạng và góp phần làm thay đổi nhận thức về vị thế của chính họ trong xã hội.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín cho rằng, triển lãm mở ra cơ hội đối thoại văn hóa giữa Mexico và Việt Nam

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển lãm này tại Hà Nội, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nhắc lại tháng 8/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Mexico, triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Đội quân tóc dài do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đã được giới thiệu tới công chúng Mexico. Và hôm nay, tại Hà Nội, câu chuyện về những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico lại được kể với công chúng Việt Nam.

"Đó như một hành trình tiếp nối, nơi những câu chuyện của phụ nữ trở thành nhịp cầu văn hóa nối hai đất nước. Từ Đội quân tóc dài của Việt Nam đến những 'soldaderas' của Mexico, mỗi đất nước có một lịch sử riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: lịch sử không chỉ được làm nên bởi những sự kiện lớn lao, mà còn bởi những con người bình dị, trong đó có biết bao người phụ nữ đã lựa chọn bước lên phía trước khi đất nước cần đến họ", bà Nguyễn Thị Tuyết nói.

Theo bà Kyra Núñez de León, các bức ảnh triển lãm cho phép công chúng khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ Cách mạng Mexico

Đây không chỉ là một hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn là sự tiếp nối kể chuyện bằng hình ảnh, ký ức và những câu chuyện về phụ nữ giữa Việt Nam và Mexico.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín cho biết, triển lãm nhằm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ XX - Cách mạng Mexico (1910 - 1920), thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang đó.

Các tác phẩm trưng bày được chụp bởi nhiếp ảnh gia đại tài của Cách mạng Mexico và trích từ kho lưu trữ hình ảnh xuất sắc nhất về giai đoạn lịch sử trọng đại này: Kho lưu trữ Casasola.

Một số hình ảnh triển lãm

"Ngoài ra, triển lãm cũng mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực cùng thành tựu to lớn của hai nước trong việc xây dựng các xã hội công bằng và bao trùm hơn", Đại sứ Alejandro Negrín nói.

Còn theo nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, một trong những người thúc đẩy chính cho triển lãm, các bức ảnh triển lãm cho phép chúng ta khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ Cách mạng Mexico.

Các đại biểu và công chúng tham quan triển lãm

"Việc đưa bộ sưu tập này đến Việt Nam là một cách để chia sẻ một phần ký ức của chúng tôi, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa phụ nữ của hai quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú", bà Kyra Núñez de León chia sẻ.