Sắp diễn ra Triển lãm Science Tornado 2026 dành cho cộng đồng yêu công nghệ

Triển lãm khoa học Science Tornado 2026: REVELIO sẽ diễn ra từ 14h đến 17h ngày 10/10 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chương trình do CLB Society of Open Science, CLB Khoa học trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Science Tornado là triển lãm khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên. Sau 12 năm, chương trình đã trở thành một sân chơi tri thức dành cho cộng đồng, thu hút hàng nghìn người tham gia, qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học và đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với đời sống.

Năm nay, với chủ đề REVELIO, chương trình lấy cảm hứng từ hành trình khám phá những bí ẩn của khoa học. Ban Tổ chức kỳ vọng triển lãm mang đến cho người tham gia những góc nhìn trực quan, sinh động thông qua các thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, công nghệ, trò chơi tương tác và các sản phẩm sáng tạo.

Sau 12 năm tổ chức, Triển lãm khoa học Science Tornado đã trở thành sân chơi bổ ích dành cho mọi lứa tuổi, góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học đối với cộng đồng.

Theo kế hoạch, sự kiện được tổ chức tại sảnh A, sảnh AB, sảnh BC của trường. Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực với các chủ đề khác nhau như Tự nhiên, Chế tác, Quy luật, Kỳ diệu, Ảo ảnh, Kidzania, DIY và Boardgame, cùng khu ngoài trời dành cho các thí nghiệm trực quan.

Trong đó, khu “Tự nhiên” giới thiệu các thí nghiệm liên quan đến những biến đổi và quy luật của thiên nhiên; khu “Chế tác” tập trung vào trí tưởng tượng và sức sáng tạo của con người; khu “Quy luật” tái hiện những dấu mốc khoa học giúp con người quan sát, định hướng và khám phá thế giới.

Đáng chú ý, khu DIY tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp thực hiện thí nghiệm, làm đồ trang trí và mang sản phẩm về nhà. Khu Boardgame kết hợp vui chơi với học hỏi thông qua các hoạt động tương tác. Bên cạnh đó, khu “Ảo ảnh” và “Kidzania” được thiết kế theo hướng trải nghiệm, giúp người tham gia trực tiếp khám phá các hiện tượng và tình huống mới lạ. Chương trình được tổ chức thành hai ca trải nghiệm, từ 14h25 đến 15h30 và 15h45 đến 16h45, xen giữa là khoảng thời gian giao lưu, biểu diễn văn nghệ.

Ban Tổ chức dự kiến Science Tornado 2026 thu hút hơn 3.000 người tham gia trên địa bàn Hà Nội. Đây là quy mô được công bố cho toàn bộ khách tham dự; tài liệu không tách riêng số lượng học sinh.

Với cách tiếp cận khoa học thông qua trải nghiệm, tương tác và sáng tạo, Science Tornado 2026 được kỳ vọng trở thành sân chơi bổ ích, giúp học sinh và cộng đồng tiếp cận khoa học theo cách gần gũi, sinh động, đồng thời khơi dậy tinh thần khám phá, tư duy sáng tạo và niềm yêu thích nghiên cứu khoa học.