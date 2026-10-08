Con số sửng sốt khi 'cả thế giới biết người Trung Quốc đang nghỉ lễ'

Đông nghẹt du khách tại khu du lịch Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền, Trung Quốc, ngày 2/10. Ảnh: Jimu News.

Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, thường được gọi là "Tuần lễ vàng", ghi nhận 2,142 tỷ lượt di chuyển liên vùng, liên tỉnh, trung bình 306 triệu lượt mỗi ngày, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc được CCTV dẫn lại.

Trong đó, vận tải đường bộ đạt trung bình 280,26 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Đường sắt phục vụ 21,70 triệu lượt, tăng 12,7%, còn hàng không đạt 2,42 triệu lượt, tương đương năm ngoái.

Người Trung Quốc đi xa hơn

Chuyên gia phân tích hàng không dân dụng độc lập Li Hanming cho rằng tàu hỏa được nhiều người lựa chọn hơn máy bay vì chi phí.

Trong khi đó các chuyên gia Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) nhận định tốc độ tăng trưởng lượng hành khách đã chậm lại, có thể liên quan đến giá dầu cao và tác động đến hoạt động di chuyển bằng đường bộ.

Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh nối với Tết Trung thu diễn ra vào cuối tháng 9. Một bộ phận sinh viên và người lao động có thể kết hợp hai dịp nghỉ, kéo dài thời gian nghỉ lên 13 ngày nếu sử dụng thêm ba ngày phép năm. Theo CICC, khoảng nghỉ dài hơn tạo điều kiện để người dân thực hiện các chuyến đi xa và dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến.

Hành khách làm thủ tục vào ga tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các nền tảng du lịch Trung Quốc ghi nhận rõ sự thay đổi trong cách người dân lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Các hành trình đường dài, kết hợp nhiều thành phố và lưu trú lâu hơn ngày càng phổ biến.

Theo Ctrip, tỷ lệ khách du lịch nội địa chọn hành trình từ 8 ngày trở lên tăng từ dưới 6% năm 2024 lên hơn 10% năm nay. Thời gian lưu trú trung bình đạt khoảng 3,9 ngày, trong khi tỷ lệ hành trình từ 4 ngày trở lên lần đầu vượt 60% kể từ năm 2024.

Tuniu ghi nhận thời gian du lịch nội địa bình quân trong kỳ nghỉ gần 4 ngày, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 20% khách chọn khởi hành trước kỳ nghỉ để tránh cao điểm, trong khi hơn 10% lên kế hoạch cho hành trình kéo dài xuyên hai dịp Trung thu và Quốc khánh.

Nhu cầu du lịch cũng được phân bổ đều hơn thay vì tập trung vào những ngày đầu kỳ nghỉ. Theo Ctrip, ngày có lượng đơn du lịch nội địa cao nhất chỉ đạt khoảng 1,75 lần mức trung bình ngày, thấp hơn mức 2 lần của năm 2024 và 2,4 lần của năm 2025.

Các điểm du lịch khắp Trung Quốc đông nghẹt người xuyên suốt kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh: Sohu, Tân Hoa Xã.

Xu hướng đi xa không chỉ thể hiện ở thời gian mà còn ở cách lựa chọn điểm đến. Lượng đặt vé tại các điểm tham quan lịch sử và bảo tàng tăng khoảng 70%. Trong nhóm du khách 20-25 tuổi, tỷ lệ đơn đặt tại các điểm tham quan văn hóa tăng từ khoảng 41% năm 2024 lên 48%.

Các thị trấn và làng cổ cũng được quan tâm nhiều hơn. Xu hướng này không chỉ tập trung ở những thành phố lớn mà lan sang các địa phương quy mô nhỏ.

Dữ liệu Qunar cho thấy lượng đặt phòng tại các huyện tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, Dương Sóc ở Quảng Tây, Bố Nhĩ Tân ở Tân Cương, An Đồ ở Cát Lâm, Vụ Nguyên ở Giang Tây và Bình Đàm ở Phúc Kiến nằm trong nhóm địa phương được nhiều du khách lựa chọn.

Một số báo cáo nhận định du khách tại các huyện có xu hướng ở lâu hơn và kết hợp nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi. Nhờ đó, những địa phương quy mô nhỏ có thêm cơ hội thu hút khách thay vì dòng người chỉ tập trung tại các thành phố du lịch lớn.

Khách du lịch tham quan khu thắng cảnh núi Zhuo'er ở huyện Qilian, tỉnh Thanh Hải, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

"Cả thế giới biết người Trung Quốc đang nghỉ lễ"

Xu hướng kéo dài chuyến đi cũng thể hiện rõ ở thị trường outbound (người Trung Quốc du lịch nước ngoài).

Theo Ctrip, khoảng 42% chuyến du lịch nước ngoài kéo dài từ 8 ngày trở lên, tăng từ khoảng 29% năm 2024. Các chuyến đi tới châu Âu chiếm tỷ trọng khoảng 1,5 lần so với ngày thường, trong khi lượng đặt chuyến tới New Zealand tăng gấp đôi.

Trip.com cũng ghi nhận 42% chuyến outbound kéo dài từ 8 ngày trở lên. Lượng khách tới Italy và Tây Ban Nha tăng hai chữ số, còn số chuyến đi tới New Zealand tăng gấp đôi.

Theo Qunar, các điểm đến nước ngoài được người Trung Quốc quan tâm nhiều trong kỳ nghỉ gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam, Australia, Indonesia, Mỹ, Singapore, Nga và Italy.

Du khách tham quan Phượng Hoàng cổ trấn, tỉnh Hồ Nam, ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc ghi nhận 15,462 triệu lượt người Trung Quốc và người nước ngoài xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ Quốc khánh, trung bình 2,209 triệu lượt mỗi ngày, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chia sẻ rằng có thể bắt gặp đồng hương tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, thậm chí dễ dàng nghe thấy tiếng Trung trong các cuộc trò chuyện xung quanh.

Cụm từ "Cả thế giới biết người Trung Quốc đang nghỉ lễ" trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo. Một du khách Trung Quốc cho biết trong chuyến tham quan vùng hoang dã Bắc Cực ở Iceland, cả đoàn chỉ có một người nước ngoài là hướng dẫn viên.

Du khách tại khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, ngày 29/9. Ảnh: VCG.

Tại Hàn Quốc, Asia Business Daily dẫn dữ liệu từ nền tảng đặt phòng All My Tour cho biết lượng đặt phòng của du khách Trung Quốc tại Busan trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh tăng 119,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan du lịch Thái Lan thống kê khoảng 250.000 khách Trung Quốc đến nước này từ ngày 25/9 đến 7/10, mang lại khoảng 11,5 tỷ baht doanh thu du lịch.

Cùng với lượng người Trung Quốc ra nước ngoài tăng, khách quốc tế đến Trung Quốc cũng gia tăng trong kỳ nghỉ "kép". Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông tiếp tục thu hút đông khách quốc tế. Trương Gia Giới, Nam Kinh, Quế Lâm và Tam Á cũng ghi nhận lượng khách nước ngoài tăng mạnh.