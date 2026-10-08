Vietnam Airlines đưa thức quà mùa thu Hà Nội lên chuyến bay

Qua thực đơn "Chạm Vị Thu", những sản vật quen thuộc trong đời sống Hà Nội được đưa lên khoang bay, gợi mở cho hành khách một nét văn hóa ẩm thực của Thủ đô ngay trong hành trình.

Không cần đợi đến khi đặt chân xuống phố, hành khách có thể cảm nhận hương vị mùa thu Hà Nội ngay trên chuyến bay Vietnam Airlines, qua những thức quà quen thuộc như cốm làng Vòng, sấu, hồng và cóc.

Thực đơn được phục vụ đến hết ngày 15/10 cho hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay từ Hà Nội đi châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đường bay Hà Nội - TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh.

Các nguyên liệu theo mùa xuất hiện trong món ăn, món tráng miệng và đồ uống. Sấu được sử dụng trong "Nắng vàng Phan Đình Phùng", nước sấu gừng phục vụ như đồ uống chào mừng và rượu sấu Hà Nội dùng trong bữa ăn.

Cốm làng Vòng, hồng cùng các nguyên liệu đặc trưng khác được kết hợp với cách chế biến và trình bày phù hợp điều kiện phục vụ trên chuyến bay. Những thức quà quen thuộc của Hà Nội nhờ đó có thêm cơ hội đến với hành khách từ nhiều quốc gia.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: Ẩm thực là một cách gần gũi để hành khách cảm nhận văn hóa của một điểm đến. Với "Chạm Vị Thu", chúng tôi đưa những hương vị đặc trưng của Hà Nội vào sản phẩm trên chuyến bay, để trải nghiệm về Thủ đô bắt đầu ngay từ hành trình. Thông qua mạng đường bay trong nước và quốc tế, mỗi chuyến bay cũng là một điểm chạm văn hóa, góp phần giới thiệu bản sắc Việt và quảng bá điểm đến tới hành khách.

"Chạm Vị Thu" nằm trong chiến dịch "Chạm Thu Hà Nội", kết nối những nét đặc trưng của mùa thu Thủ đô với văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực. Trên chuyến bay, hương vị của thực đơn được kết hợp với "hương Nhã", sự hòa quyện của hương sen chủ đạo, trà mạn và hương cốm thoang thoảng. Sự kết hợp này gợi nhắc những nét quen thuộc của Hà Nội qua nhiều giác quan trong suốt hành trình.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đang đưa văn hóa Việt vào sản phẩm và dịch vụ trên chuyến bay. Qua mạng đường bay trong nước và quốc tế, những hương vị quen thuộc của Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận du khách, góp phần quảng bá bản sắc, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới.