Giải Mai Vàng 2026: Tiếp nối giá trị, kiến tạo tương lai

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 32 - năm 2026.

Năm nay, giải thưởng bước sang kỳ tổ chức thứ 32, đánh dấu bước chuyển giao ý nghĩa sang Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - giải thưởng không chỉ gìn giữ những giá trị nghệ thuật cốt lõi mà còn chủ động cải tiến, phản ánh sinh động nhịp đập đương đại.

Ban tổ chức vừa chính thức công bố Giải Mai Vàng lần thứ 32 - năm 2026 bằng talkshow Hành trình 31 năm Giải Mai Vàng – Mùa giải thứ 32 - năm 2026 được tổ chức vào sáng 8.10 tại tòa nhà 123 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình sáng 8.10.

​Mùa giải năm nay quy tụ 15 hạng mục tranh giải cùng 2 giải thưởng vinh danh đặc biệt: Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2026 và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng. Nhằm mở rộng không gian phát hiện và khích lệ những nhân tố mới, Ban tổ chức (BTC) bổ sung hạng mục Ca sĩ triển vọng. Đây được kỳ vọng là bệ phóng tài năng, lan tỏa những gương mặt trẻ sở hữu tư duy nghệ thuật đột phá và tiềm năng phát triển bền vững.

​Giải Mai Vàng lần thứ 32 tiếp tục duy trì sự kết hợp hài hòa giữa nhịp đập tình cảm của công chúng và thẩm định chuyên môn sâu sắc từ Hội đồng nghệ thuật. Sự giao thoa này bảo chứng cho tính khách quan, tôn vinh những tác phẩm, cá nhân có sức lan tỏa rộng lớn, đồng thời đề cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghệ sĩ trong không gian văn hóa đại chúng.

Ban tổ chức trao phần quà tri ân đến đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng, người đã gắn bó hơn 20 năm với Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng.

BTC, nghệ sĩ và khách mời chụp hình lưu niệm tại sự kiện sáng 8.10.

Giải Mai Vàng năm nay tiếp tục dành cho các cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình và nền tảng số nổi bật trong giai đoạn từ ngày 25.11.2025 đến ngày 24.11.2026. Các lĩnh vực bình chọn gồm có ca nhạc, điện ảnh – truyền hình, sân khấu.

Các giải thưởng này đều trải qua quá trình bình chọn của công chúng và bỏ phiếu của hội đồng nghệ thuật. Riêng hai giải thưởng vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2026 và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng không trải qua bầu chọn công khai. Kết quả được quyết định trên cơ sở tham vấn chuyên môn từ các Hội nghệ thuật chuyên ngành và Hội đồng nghệ thuật.

Bạn đọc tham gia bình chọn có thể truy cập giaimaivang.com.vn.

Phạm Vi - Ảnh: Trung tâm Báo chí