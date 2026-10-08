Loại rau lớn nhanh như thổi, giàu dưỡng chất, nhiều bà nội trợ ưa chuộng

Rau khoai lang hay còn gọi là rau lang, là phần thân non và lá của cây khoai lang. Đây là loại rau dân dã, dễ trồng, sinh trưởng nhanh và thường được thu hái khi phần ngọn còn non, mềm, mọng nước. Nhờ hương vị đặc trưng và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu, rau lang được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho bữa cơm hằng ngày. Ảnh: Long Châu

Khoai lang vốn là loại cây có khả năng sinh trưởng mạnh. Khi được cung cấp đủ nước và điều kiện thích hợp, phần thân, lá non phát triển nhanh, tạo nguồn rau xanh có thể thu hái nhiều lần. Đây cũng là một trong những lý do rau lang xuất hiện phổ biến tại các khu vườn gia đình và vùng trồng rau. Ảnh: Vinmec

Tùy từng giống, lá khoai lang có thể mang hình tim hoặc xẻ thùy chân vịt, màu xanh đậm đến xanh tím. Phần ngọn non thường có màu xanh tươi, mềm và mọng nước. Khi chế biến đúng cách, rau có độ mềm vừa phải, vị ngọt tự nhiên và mùi thơm nhẹ, rất dễ ăn. Ảnh: Vietnamnet

Một trong những điểm đáng chú ý của rau khoai lang là hàm lượng nước và chất xơ. Chất xơ trong rau góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn. Vì vậy, rau lang có thể trở thành một lựa chọn phù hợp trong những bữa ăn hướng đến sự cân bằng và đa dạng rau xanh. Ảnh: Medlatec

Rau lang cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin nhóm B gồm B1, B2, B6, vitamin PP cùng các khoáng chất như sắt, magie, phốt pho, kali và canxi. Bên cạnh đó, rau còn có đạm thực vật và nhiều hợp chất dinh dưỡng khác. Việc bổ sung rau lang vào chế độ ăn góp phần làm phong phú nguồn vitamin, khoáng chất từ thực phẩm tự nhiên. Ảnh: Bách hoá XANH

Nhờ chứa chất xơ, rau lang có thể góp phần hỗ trợ nhu động ruột và hoạt động tiêu hóa. Đây cũng là loại rau có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tạo nên những bữa ăn giàu rau xanh, giúp thực đơn hằng ngày trở nên cân đối hơn. Ảnh: Điện máy XANH

Từ một bó rau lang đơn giản, các gia đình có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn. Rau lang có thể luộc chấm nước mắm, xào tỏi, nấu canh hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác. Cách chế biến đa dạng giúp loại rau dân dã này không bị nhàm chán dù thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm. Ảnh: Bách hoá XANH

Rau lang luộc, rau lang xào tỏi, canh rau lang nấu tôm tươi, gỏi gà rau lang, rau lang xào nấm trứng gà hay canh rau lang nấu nghêu đều là những món ăn được nhiều người yêu thích. Khi kết hợp cùng tôm, nghêu, thịt gà, trứng hoặc nấm, rau lang vừa tạo thêm màu sắc cho món ăn vừa góp phần bổ sung thêm nhiều nhóm dưỡng chất. Ảnh: Bách hoá XANH

Không cần phải là loại rau đắt tiền, rau lang vẫn có thể góp phần cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Bách hoá XANH

Với nguồn vitamin, khoáng chất, nước và chất xơ đa dạng, loại rau này phù hợp để thay đổi thực đơn và bổ sung thêm rau xanh trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, cũng như các loại rau khác, nên ăn với lượng phù hợp và ưu tiên nguồn rau sạch, được sơ chế kỹ trước khi chế biến. Ảnh: Bách hoá XANH

5 lợi ích khi ăn rau khoai lang thường xuyên. Clip: Dược Sĩ Đại Minh