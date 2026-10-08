Trao 55 sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026

Trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Tối 8/10, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 và Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, với 55 sản phẩm được trao giải, gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Năm sản phẩm đạt giải Nhất gồm: Bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng, chất liệu gốm; “Chạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương, chất liệu thêu, lụa; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh, chất liệu mây tre; “Chiếc rọ rách” của tác giả Vũ Văn Hoan, chất liệu gỗ; và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thuỷ, chất liệu vàng, bạc. Các sản phẩm đạt giải Nhất đến từ Hà Nội và Hưng Yên.

Sản phẩm “Chiếc rọ rách”. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Các sản phẩm đạt giải năm nay đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Tây Ninh. Sản phẩm dự thi đa dạng về chất liệu, kỹ thuật chế tác, đồng thời thể hiện sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống với sáng tạo trong thiết kế và sản xuất.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, việc tổ chức đồng thời các hoạt động hướng tới hình thành chuỗi giá trị từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá, trải nghiệm đến phát triển du lịch, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa làng nghề; tạo cơ hội để sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và các điểm đến du lịch nông thôn tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách; từng bước chuyển các giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Đằng sau những gian hàng ấy là công sức của nghệ nhân, người thợ, doanh nghiệp và hợp tác xã. Việc họ mang sản phẩm đến hội chợ thể hiện sự mong muốn lắng nghe thị trường, tìm đối tác và mở rộng cơ hội phát triển. Ban tổ chức xác định việc đồng hành với các chủ thể làng nghề, OCOP trong giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm và bám sát nhu cầu thực tế, ông Nguyễn Minh Tiến cho hay.

Sản phẩm “Chạm vào tinh hoa đất trời” lấy ý tưởng từ những hình ảnh sinh động, nét màu tươi trong của dòng tranh Đông Hồ. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Với tác phẩm “Chạm vào tinh hoa đất trời” đoạt giải Nhất hội thi, tác giả Lê Thị Lan Hương chia sẻ, khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO chính thức ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể, bà đã lấy cảm hứng từ những hình ảnh sinh động, nét màu tươi trong của dòng tranh để hình thành ý tưởng tôn vinh giá trị của làng tranh Đông Hồ trên áo dài Việt Nam.

“Qua từng mũi kim, đôi tay nghệ nhân đưa tranh dân gian bước vào nghệ thuật thêu thủ công, để những đường nét quen thuộc của làng quê Việt thăng hoa trên tà áo dài. Đó là cuộc gặp gỡ giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, con người và tự nhiên”, nhà thiết kế Lê Thị Lan Hương chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Lan Hương, một tác phẩm thời trang đẹp không đơn giản chỉ để mặc, ngắm hay trưng bày, mà còn mang theo một thông điệp về sự trân trọng và gìn giữ thiên nhiên. Việc sử dụng những chất liệu có nguồn gốc tự nhiên cũng là cách con người tri ân, gìn giữ và phụng dưỡng “Mẹ thiên nhiên”, góp phần xây dựng một thế giới trường tồn và phát triển bền vững.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm nay có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung, tập trung tôn vinh văn hóa làng nghề, giới thiệu các mô hình làng nghề độc đáo, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thông qua hội chợ, Ban Tổ chức khuyến khích các nghệ nhân, cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu hiện đại; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.

Đáng chú ý, hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok Shop. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ được ứng dụng mã QR để khách tham quan tra cứu nguồn gốc và thông tin sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng quảng bá và kết nối với thị trường hiện đại.

Song song với hội chợ, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn giới thiệu văn hóa đặc trưng, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam; kết nối các chủ thể du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức và trường học.

Hoạt động cũng hướng tới gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa với phát triển du lịch nông thôn, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu được giới thiệu trực tiếp như mô hình đạt chứng nhận OCOP 5 sao, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn, du lịch gắn với cây dược liệu và du lịch dưới tán rừng.

Các hoạt động diễn ra đến ngày 12/10 tại Triển lãm Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.