Đậm đà bản sắc văn hóa Khmer tại đêm văn nghệ mừng Lễ Sene Dolta 2026

Tối 8/10, chương trình văn nghệ nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026 đã diễn ra sôi động tại khuôn viên chùa Piseyvarram, ấp Giông Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay từ đầu giờ tối, đông đảo bà con địa phương đã có mặt tại chùa để xem và cổ vũ cho buổi văn nghệ. ﻿(Ảnh: Trí Trần)

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tưởng nhớ công ơn bậc sinh thành, những người thân tộc quá cố, tri ân ông bà tổ tiên và cầu cho phum sóc bình an, thịnh vượng.

Tại đêm diễn, đông đảo bà con Phật tử và người dân địa phương đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng truyền thống, vui tươi và đậm đà bản sắc dân tộc. (Ảnh: Trí Trần)

Nổi bật trong chương trình là các tiết mục đặc sắc như: Om Nor Banh Phchum, điệu múa chằn khỉ (Yak Rom) "Khum Phak Ka", cùng các ca khúc và hoạt cảnh Nhà anh cách xa chùa, Khung cảnh mùa Đonta, Rdav Donta (Mùa Đonta). Những giai điệu rộn ràng kết hợp cùng vũ điệu dân gian uyển chuyển đã tái hiện sinh động bức tranh văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Khmer mỗi độ lễ về.

Các tiết mục múa Khmer đặc sắc. (Ảnh: Trí Trần)

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động năm nay, Thượng tọa Thích Thanh Huyền – Trụ trì, đại diện Ban Quản trị chùa Piseyvarram, cho biết: "Lễ Sene Dolta là dịp lễ trọng đại để nhắc nhở con cháu về lòng hiếu thảo và sự gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức đêm văn nghệ phục vụ cơ sở tại chùa không chỉ tạo sân chơi tinh thần lành mạnh, phấn khởi cho bà con phum sóc sau những ngày lao động vất vả, mà còn là cách để nhà chùa cùng địa phương gìn giữ, trao truyền những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ mai sau."

Hòa chung niềm vui của đêm hội, sư Thạch Duy Nam (17 tuổi) xúc động tâm sự: "Trong thời gian tu học tại chùa để báo hiếu ông bà, cha mẹ, được chứng kiến bà con tề tựu đông đủ và thưởng thức những tiết mục múa hát truyền thống ngay tại sân chùa khiến tôi cảm thấy rất tự hào.

Không khí ấm áp của mùa lễ năm nay giúp những người trẻ như chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, từ đó nguyện cố gắng tu học và sống tốt đời đẹp đạo."

Bên cạnh Tết Chôl Chnăm Thmây và lễ Ok Om Bok, Lễ Sene Dolta là một trong ba lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ, thường diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 âm lịch. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân ông bà, tổ tiên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và cầu mong gia đạo bình an, mùa màng thuận lợi.

Lễ Sene Dolta là dịp để người dân gửi gắm tâm tư, tình cảm đến những người thân đã khuất. (Ảnh: Trí Trần)

Trong suốt những ngày lễ, bên cạnh việc tổ chức cúng kính tại gia đình, dâng lễ vật lên chùa và thực hiện các nghi thức rước, tiễn ông bà theo phong tục, người dân còn sôi nổi tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như múa dân gian, biểu diễn nhạc ngũ âm... Tất cả hòa quyện tạo nên một mùa lễ hội Sene Dolta ấm tình đoàn kết, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.