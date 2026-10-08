Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

Nườm nượp người kéo đến hồ Hoàn Kiếm check-in cầu cạn và khung gương.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian Dải lụa ký ức tại khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Trong ngày đầu tiên mở cửa, khu vực cảnh quan phía Tây hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, chụp ảnh, check-in bên cây cầu hình dải lụa và khung gương độc đáo.

Không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan, đồng thời đem đến những trải nghiệm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vốn quen thuộc với người dân và du khách trong dịp 10/10.

Cầu được thiết kế cao 0.5 -1.5 m. Khách di chuyển ngay phía trên thảm cỏ và tầng cây thấp, hạn chế tác động trực tiếp lên khu vực rễ cây lớn.

Khách Tây check-in bên cây cầu uốn lượn như dải lụa.

Điểm được đặc biệt chú ý là những khung gương được bố trí trên tuyến cầu cảnh quan uốn lượn giữa không gian cây xanh.

Khu vực này thu hút đông người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Qua mỗi góc gương, Hồ Gươm, Tháp Rùa, hàng cây và dòng người qua lại tạo nên những khuôn hình khác lạ.

Lan Anh (phường Từ Liêm, Hà Nội) thích thú khi được trải nghiệm cảnh quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. "Nhiều góc để check-in mình cũng loay hoay để chọn được vị trí ưng ý", Lan Anh nói.

Phương Linh và Thu Anh (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết đi dạo qua vực này thấy khác lạ và đông người nên tò mò. ﻿ "Em bất ngờ khi thấy bên hồ Hoàn Kiếm lại có cảnh quan độc đáo và lạ mắt như vậy, đặc biệt là khung gương", Linh nói.

Bồn hoa đa sắc phản chiếu qua khung gương thu hút nhiều thiếu nữ chụp ảnh.

Dải lụa ký ức được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.