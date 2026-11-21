Omar Berrada (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) dự khán trận MU - Chelsea hôm 31/10. Ảnh: Reuters.

Giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo, CEO Omar Berrada khẳng định MU hài lòng với những gì đã làm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Ông cho rằng đội bóng đã cải thiện đáng kể chất lượng đội hình, dù không bổ sung trung vệ như kỳ vọng của nhiều người hâm mộ.

“Chúng tôi biết mình cần làm gì. MU phải duy trì kỷ luật, chiêu mộ đúng cầu thủ với mức giá phù hợp”, Berrada nói với Sky Sports.

Đáng chú ý, người đứng đầu bộ máy điều hành MU tính cả Marcus Rashford vào danh sách 5 sự bổ sung. Tiền đạo người Anh vừa trở lại sau mùa giải cho mượn thành công tại Barcelona. 4 cái tên còn lại gồm Carlos Baleba, Youri Tielemans, Andrey Santos và Karl Darlow.

MU đã chi 163 triệu bảng trong mùa hè, phần lớn ngân sách dành cho tuyến giữa. Berrada giải thích đội bóng cần tăng cường khu vực này sau khi chia tay Casemiro và mất Manuel Ugarte vì chấn thương dây chằng chéo trước. Khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, Kobbie Mainoo gần như là tiền vệ duy nhất mà CLB có thể sử dụng.

MU dùng phần lớn tiền cho việc bổ sung tuyến giữa, Andrey Santos là một trong số đó. Ảnh: Reuters.

Về hàng thủ, Berrada cho biết MU có sẵn 9 cầu thủ đủ khả năng chơi ở 4 vị trí phòng ngự. Dù từng quan tâm hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle, đội bóng không muốn chi 40-50 triệu bảng cho một thương vụ chưa được đánh giá là xứng đáng.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Jason Wilcox chịu sức ép sau các bất đồng với cựu HLV Ruben Amorim. Trung vệ Lisandro Martinez cũng từng công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì thiếu đầu tư.

Berrada thừa nhận quyết định sa thải Michael Carrick rất khó khăn, nhưng kết quả của CLB không đáp ứng đúng kỳ vọng, buộc họ phải hành động. MU chỉ thắng một trong 10 trận Premier League gần nhất và đang đứng thứ 18.

Ông đặt nhiều kỳ vọng vào Mauricio Pochettino, người vừa tiếp quản đội bóng. Tân HLV được kỳ vọng mang lại năng lượng, bản sắc và giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng. Thử thách đầu tiên của Pochettino là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield vào ngày 22/11.

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