Ronan Camron hiện đứng đầu BXH APP nội dung đơn nam, xếp thứ 4 nội dung đôi nam nữ và thứ 6 nội dung đôi nam. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng giành chức vô địch đơn nam tại hai giải đấu APP Louisville Open và APP Detroit Open, cùng danh hiệu vô địch đôi nam nữ tại APP Vlasic Classic Chicago.

Đáng chú ý, Ronan là thành viên đội tuyển Mỹ giành HCV tại Pickleball World Cup 2026, một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thi đấu quốc tế của tay vợt.

Ronan Camron hiện đứng đầu BXH APP nội dung đơn nam.

Trong khi đó, Drake Palm, 22 tuổi, hiện xếp thứ 10 nội dung đơn nam, thứ 18 nội dung đôi nam nữ và thứ 9 nội dung đôi nam trên BXH APP. Anh giành tổng cộng 8 huy chương tại hệ thống APP Tour, cùng 2 chức vô địch APP Next Gen ở cấp độ trẻ. Cũng tại Pickleball World Cup 2026, Drake góp mặt trong đội hình đội tuyển Mỹ giành HCV, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu trên đấu trường quốc tế.