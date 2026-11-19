“Dù tiền đạo Kai Havertz (Arsenal) rõ ràng đứng ở vị trí việt vị nhưng Nobel Mendy (Hull City) đã có hành động kéo người trước khi bất kỳ lỗi việt vị nào xảy ra”, Hội đồng thẩm định các tình huống trọng yếu (KMI) của Ngoại hạng Anh kết luận hôm 18/11.

Kết luận trên đồng nghĩa thừa nhận Arsenal bị từ chối oan một quả phạt đền trong trận thắng Hull City 1-0 ở vòng 10. Đây cũng là lần thứ 3 đội bóng của HLV Mikel Arteta chịu quyết định sai liên quan đến penalty, gồm 2 tình huống bị khước từ và một lần bị thổi phạt không đúng.

Trong trận gặp Hull City, hậu vệ Nobel Mendy kéo tiền đạo Kai Havertz trong vòng cấm khi cầu thủ người Đức di chuyển đón bóng. Trọng tài VAR Michael Oliver đã đề nghị Farai Hallam ra màn hình xem lại, nhưng ông vẫn không cho Arsenal hưởng phạt đền vì xác định Havertz việt vị.

Theo KMI, điểm mấu chốt nằm ở thứ tự xảy ra lỗi. Mendy đã kéo người trước khi Havertz tham gia vào pha bóng, nên hành vi phạm lỗi phải được xử lý trước.

Cả 5 thành viên hội đồng đều nhất trí Arsenal xứng đáng hưởng phạt đền, đồng thời xác định VAR đã can thiệp đúng, nhưng trọng tài chính lại đưa ra quyết định sai sau khi xem lại.

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Tiền đạo Kai Havertz bị hậu vệ Nobel Mendy kéo người trong vòng cấm, nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền ở trận thắng Hull City 1-0 tại Ngoại hạng Anh ngày 7/11.

Trước đó, Arsenal cũng chịu thiệt trong trận thắng Aston Villa 1-0 ở vòng 2, khi hậu vệ Ian Maatsen phạm lỗi với tiền vệ Bruno Guimaraes trong vòng cấm nhưng không bị thổi phạt.

Cả 5 thành viên KMI cho rằng trọng tài Jarred Gillett phải cho đội khách hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 với Maatsen. Trọng tài VAR James Bell cũng bị đánh giá mắc lỗi vì không yêu cầu xem lại tình huống.

Đến vòng 4, Arsenal lại bị thổi phạt đền oan trong trận thắng Sunderland 2-0. Theo KMI, hậu vệ Ezri Konsa ban đầu có hành động ôm Dan Ballard, nhưng chính cầu thủ Sunderland sau đó kéo đối phương ngã xuống. Vì vậy, cả 5 thành viên hội đồng nhất trí trọng tài John Brooks đã quyết định sai.

Tuy nhiên, khác với tình huống trước Aston Villa, có 3 trong 5 thành viên KMI cho rằng VAR không cần can thiệp ở pha bóng này, bởi sai sót chưa đủ rõ ràng theo tiêu chí xem lại. Sau trận, HLV Arteta thậm chí cho biết đã xem lại tình huống tới 20 lần mà vẫn không hiểu vì sao Arsenal phải chịu phạt đền.

Đáng chú ý, dù 3 lần nhận các ‘quyết định oan sai’, song đội bóng thành London vẫn thắng cả 3 trận đó, nên những sai sót trên chưa trực tiếp khiến họ đánh rơi điểm số.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng từng hưởng lợi từ quyết định của trọng tài trong trận thắng Liverpool 1-0 ở vòng 9.

Khi hậu vệ Jurrien Timber kéo áo tiền đạo Alexander Isak trong vòng cấm, trọng tài Andy Madley cho trận đấu tiếp tục.

Liên quan đến tình huống này, 4 trong 5 thành viên KMI xác định Liverpool đáng được hưởng phạt đền, còn 3 người cho rằng VAR lẽ ra phải can thiệp.

Arsenal hiện dẫn đầu với 27 điểm, hơn đội nhì bảng Brighton 5 điểm sau 10 vòng tại Ngoại hạng Anh. Ở vòng 11, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ làm khách trên sân Newcastle lúc 0h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội).