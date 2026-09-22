An toàn cho ngư dân ra khơi

Ông Nguyễn Tiến Đuyền, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng cho biết: Đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Cửa Tùng thường xuyên bám sát địa bàn thôn để tuyên truyền, vận động ngư dân cam kết khai thác hải sản an toàn, không vi phạm IUU. Trước đây, tình trạng ngư dân dùng xung điện, chất nổ khai thác hải sản gần bờ vẫn xảy ra nhưng hiện tại, tình trạng này hầu như không còn. Hệ sinh thái rạn biển nhờ đó dần phục hồi.

Trong tuyên truyền, BĐBP chú trọng giúp người dân hiểu rõ về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống khai thác IUU...

Nhằm chuẩn bị cho tháng cao điểm chống khai thác IUU (từ 20/8-20/9/2026), Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền cho 315 lượt ngư dân, vận động 100% chủ tàu thuyền ký cam kết không vi phạm IUU.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng tăng cường tuần tra tuyến biên giới biển - Ảnh: T.L

Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng, thông qua hoạt động quản lý phương tiện xuất, nhập bến, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa Tùng tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng về các quy định chống khai thác IUU; tuân thủ lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); ghi, nộp báo cáo và nhật ký hành trình khai thác đầy đủ.

Trong công tác phối hợp, Đồn Biên phòng Cửa Tùng cùng với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh; chính quyền địa phương 2 xã Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng tập trung rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ những tàu cá mất kết nối VMS; tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài; tàu cá “3 không” có nguy cơ vi phạm khai thác IUU, không đủ điều kiện ra khơi khai thác thủy sản.

Trong tháng 8/2026, Đồn Biên phòng Cửa Tùng tổ chức 5 đợt tuần tra, kiểm soát dọc các cửa sông, cửa lạch với sự tham gia của 15 lượt CBCS. Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng làm thủ tục xuất bến cho 106 lượt tàu với 489 thuyền viên; nhập bến cho 114 lượt tàu với 532 thuyền viên.

Thiếu tá Lê Quốc Vương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng chia sẻ: Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất bến, trạm kiên quyết không giải quyết cho các phương tiện khi chưa đủ điều kiện; 100% tàu cá xuất, nhập bến đều cập nhật lên phần mềm “Kiểm soát tàu cá” của Bộ Tư lệnh BĐBP; thuyền trưởng, chủ tàu khi ra khơi đều cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không vi phạm IUU.

Trung tá Trần Tuấn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho biết: Thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai hành động sát đúng với tình hình thực tế. Mục tiêu đặt ra là nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý tàu cá, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập bến, tuần tra trên biển; chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm IUU. Không để phát sinh tình trạng tàu cá thuộc địa bàn đồn phụ trách vi phạm vùng biển nước ngoài. Đối với các vụ việc phát sinh, kịp thời điều tra, xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức, cá nhân liên quan.

Cũng theo trung tá Trần Tuấn Dũng, Đồn Biên phòng Cửa Tùng tập trung kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm 100% tàu cá xuất, nhập bến đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển; thường xuyên cập nhật, theo dõi hệ thống VMS để phát hiện tàu cá mất tín hiệu VMS, vượt qua ranh giới cho phép khai thác trên biển, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng và chủ động điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiến hành phân loại, lập hồ sơ các tàu thuộc nhóm có “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động để theo dõi, quản lý chặt chẽ từ sớm. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm túc các quy định khai thác IUU, giới hạn phạm vi khai thác trên biển và phòng, chống tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển.