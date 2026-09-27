Khởi tố cụ bà 80 tuổi chuyển nhượng đất 20 tỷ chỉ kê khai một phần tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu (SN 1947, trú tại Tp Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, bà Ngẩu thực hiện ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà Ngẩu chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng.

Bà Ngô Kim Ngầu bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Cơ quan công an xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế nhằm làm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp, trong đó số tiền thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.