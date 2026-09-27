Tạm giữ 122m³ cát không rõ nguồn gốc

Cụ thể, ngày 16/9, qua kiểm tra một điểm tập kết khoáng sản tại thôn Tú Loan, do ông Bùi Văn Hiệu (SN 1983) làm chủ, lực lượng Công an phát hiện 32m³ cát lòng sông. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Tiếp đó, ngày 17/9, tại thôn Hòa Bình, lực lượng Công an kiểm tra 2 điểm tập kết do ông Trần Tuấn Anh (SN 1995) và ông Trần Văn Tuấn (SN 1992) làm chủ, phát hiện lần lượt 50m³ cát hạt mịn màu trắng và 40m³ cát hạt mịn màu vàng. Qua làm việc, cả hai chủ cơ sở đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát.

Một điểm tập kết khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang được Công an xã Quảng Trạch xử lý theo quy định - Ảnh: C.A

Công an xã Quảng Trạch đã lập biên bản và tạm giữ 122m³ cát để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Quảng Trạch tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn; tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.