[Video] Từ ngày 28/9, VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ
Để tránh bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản bảo đảm chính chủ và ra công an nơi cư trú để cập nhật số điện thoại, điều chỉnh thông tin nếu sai lệch.
Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNeID của người dân có thể bị khóa trong 2 trường hợp: căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-ngay-289-vneid-co-the-bi-khoa-neu-so-dien-thoai-khong-chinh-chu-post991293.html