[Video] Từ ngày 28/9, VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNeID của người dân có thể bị khóa trong 2 trường hợp: căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

HƯƠNG GIANG