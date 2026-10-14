TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn Giải tay súng xuất sắc quốc gia 2026

Ngày thi đấu cuối cùng (14/10) tại Hà Nội, các xạ thủ TP.HCM tiếp tục giành HCV ở nội dung đĩa bay compak sporting nam, nữ. Trần Khắc Đang vô địch nội dung nam, còn Trương Lâm Minh Nguyệt giành HCV nội dung nữ, góp phần củng cố vị trí dẫn đầu của đoàn.

Trước đó, TP.HCM cũng ghi dấu ấn ở nhiều nội dung súng ngắn và súng trường. Các HCV thuộc về Nguyễn Thành Nhân (10m súng ngắn hơi nam), Lê Nguyễn Thanh Nhi (10m súng ngắn hơi nữ), Trần Công Hiếu (25m súng ngắn bắn nhanh nam), Trần An Tín (50m súng trường ba tư thế nam) và Lê Thị Mộng Tuyền (50m súng trường nằm nữ).

Các tay súng TP.HCM gây ấn tượng mạnh với ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh Saigon Sniper

Xếp thứ hai toàn đoàn, Quân đội giành 9 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, tuyển thủ quốc gia Phí Thanh Thảo vô địch nội dung 10m súng trường hơi nữ. Đoàn Thanh Hóa đứng thứ ba với 4 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ; đoàn Công an Nhân dân xếp thứ tư với 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Ở đoàn Công an Nhân dân, Nguyễn Thùy Trang giành hai HCV ở nội dung 25m súng ngắn thể thao và 25m súng ngắn tiêu chuẩn. Trịnh Thu Vinh cũng đóng góp hai HCV, lần lượt ở nội dung 50m súng ngắn và 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Giải tay súng xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia, quy tụ các xạ thủ tranh tài ở nhiều nội dung súng trường, súng ngắn và đĩa bay.

Kết quả chung cuộc cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị, trong đó TP.HCM vươn lên dẫn đầu với cách biệt chỉ một HCV so với đoàn Quân đội.