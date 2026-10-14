Vừa phẫu thuật, người đàn ông vẫn chạy hơn 9.600 km lập kỷ lục thế giới

Người đàn ông phá kỷ lục thế giới về số lần chạy bán marathon nhiều nhất trong một năm. (Nguồn: Mirror)

Edward Molineux đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật thoát vị nhưng vẫn hoàn thành thử thách chạy 5.986,1 dặm (khoảng 9.633 km) trong 12 tháng, từ ngày 10/4/2025 đến 9/4 năm nay. Có thời điểm, anh chạy hơn 200 dặm (322 km) chỉ trong một tuần.

Với thành tích này, Edward được trao chứng nhận kỷ lục thế giới của Official Record Breakers vào ngày 28/6, Mirror hôm 12/10 đưa tin.

Đây không phải lần đầu Edward lập kỷ lục thế giới. Trước đó, anh từng xác lập thành tích chạy nhiều giải half marathon nhất trong một năm với 465 lần hoàn thành cự ly này. Chỉ ba ngày sau khi kết thúc thử thách, anh bắt đầu hành trình chạy siêu marathon kéo dài một năm.

Người đàn ông 36 tuổi đến từ Willenhall, hạt West Midlands, nói: “Tôi bắt đầu thử thách mới chỉ vài ngày sau khi hoàn thành 465 lần chạy half-marathon (21 km). Hai thử thách cách nhau ba ngày, đủ để tôi sẵn sàng cho hành trình này”.

Trong suốt một năm, Edward nhiều lần phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ và sưng phù sau các cuộc chạy siêu marathon.

“Đôi khi, cơ thể tôi sưng phù nghiêm trọng sau cuộc chạy tối hôm trước, nhưng hôm sau tôi vẫn tiếp tục chạy. Có những lần tôi hoàn thành các cự ly siêu marathon mà không ngủ chút nào. Thử thách điên rồ nhất là chạy 100 dặm (161 km) ngay sau ca làm việc để kịp lịch ba cuộc siêu marathon mỗi tuần. Chặng chạy đó kéo dài 30 tiếng”, Edward nói.

Theo Edward, tuần chạy nặng nhất của anh bắt đầu bằng 62 dặm (100 km) vào thứ Hai, tiếp đó là 108 dặm (174 km) trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, rồi chạy 50 km vào thứ Sáu. Đây là tuần dài và khó khăn nhất.

Người đàn ông 36 tuổi cũng từng chạy 100 dặm (161 km) mỗi tuần trong 7 tuần liên tiếp. “Ngón chân cái của tôi đau dữ dội, gần như không chịu nổi, nhưng tôi vẫn phải cố vượt qua. Gân kheo một bên chân bị tổn thương, có lần tôi phải chống gậy đi bộ đường dài để chạy. Hễ di chuyển là tôi lại đi khập khiễng”, anh nói.

Edward nỗ lực hoàn thành thử thách vì muốn mọi người tin rằng ai cũng có thể vượt qua giới hạn của bản thân. “Tôi mong mọi người không ngại khác biệt và hãy tự tin là chính mình. Tôi muốn khích lệ tất cả tin rằng họ có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Điều quan trọng là không ngừng chinh phục những thử thách mới, thay vì chạy theo số đông”, anh nói.