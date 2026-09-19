Ấm nghĩa tình 'Ngày về thôn bản'

Tại Cưr Xo, cụm dân cư thuộc thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh, trật tự ở cơ sở xã A Lưới 4 tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh, trật tự ở cơ sở xã A Lưới 4 tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa trong “Ngày về thôn bản”.

Do địa hình đồi núi, các thửa ruộng nằm rải rác, đường xuống ruộng nhỏ hẹp, nhiều đoạn trơn trượt nên việc đưa máy móc vào thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, một số hộ dân còn thiếu nhân lực để thu hoạch đúng thời vụ.

Nắm được tình hình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cùng các lực lượng địa phương đã xuống đồng hỗ trợ người dân gặt lúa, bó lúa và vận chuyển về điểm tập kết.

Sau khi thu hoạch, lúa được đưa về tuốt, làm sạch, đóng bao rồi vận chuyển về nhà cho người dân. Trong buổi sáng, các lực lượng đã hỗ trợ thu hoạch hơn 4 sào lúa của gia đình ông Hồ Văn Xáp và ông Hồ Văn Sương. Đây đều là những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và ít nhân lực lao động.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh, trật tự ở cơ sở xã A Lưới 4 tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa.

Cùng ngày, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn xã A Lưới 4 tổ chức cắt tóc miễn phí cho gần 100 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Hoạt động nằm trong mô hình “Tay kéo Biên phòng”, được triển khai nhằm tạo điều kiện để các em học sinh được chăm sóc, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng, đồng thời tạo không khí vui tươi, gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với các em học sinh.

Cắt tóc miễn phí cho gần 100 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực trong chương trình “Ngày về thôn bản” góp phần hỗ trợ người dân giải quyết những công việc thiết yếu trong đời sống, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, đoàn kết và ngày càng phát triển.