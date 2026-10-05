TP Hồ Chí Minh dự kiến có thêm 2 Bệnh viện Ung bướu

Hiện nay, dự án xây dựng BV Ung bướu cơ sở Bà Rịa, quy mô 700 giường; cùng các dự án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại CYT Tân Kiên và CYT Thủ Đức đã có trong danh mục các dự án PPP Y tế của TP. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Sở Y tế cũng đã đăng ký dự án xây dựng BV Ung bướu cơ sở Bình Dương tại CYT Bình Dương.

Nếu được triển khai theo đúng định hướng, các cơ sở này sẽ hình thành mạng lưới y tế đa cực, giúp đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến với người dân, để bệnh nhân ở các địa phương dễ dàng tiếp cận điều trị mà không phải dồn về trung tâm TP.

Theo Sở Y tế, quyết định mở rộng mạng lưới y tế ra các vùng phụ cận xuất phát từ thực tế áp lực quá tải tại BV Ung bướu TP, cơ sở chuyên khoa ung thư tuyến cuối hàng đầu khu vực phía Nam. Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận 4.800 - 5.000 lượt người đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh, thành. Thực trạng này đòi hỏi TP triển khai song song hai nhiệm vụ là vừa xây dựng hệ thống vệ tinh để phân luồng bệnh nhân từ xa, vừa tập trung nguồn lực nâng cấp cơ sở hiện hữu.

Để thực hiện mục tiêu thứ hai, TP dự kiến chi hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 cho 5 dự án trọng điểm tại BV Ung bướu TP; gồm: Xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính; xây dựng mới Trung tâm xạ trị Proton, Khu phụ trợ phục vụ người bệnh. Mới đây, UBND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án mua sắm thiết bị chuyên môn và dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý I/2027. Các dự án còn lại đang hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo Sở Y tế, trong số các dự án trên, gói mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính trị giá 587 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng; giúp BV tự chủ nguồn thuốc phóng xạ cho hệ thống PET/CT, mở rộng năng lực xạ trị, tiến tới cung ứng nguồn thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác.

Sở Y tế cho biết, khi các cơ sở mới tại khu vực CYT Bình Dương và Bà Rịa cùng các trung tâm tầm soát đi vào hoạt động, BV Ung bướu TP sẽ tập trung tối đa vào các kỹ thuật chuyên sâu, xử lý các ca bệnh phức tạp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho toàn vùng.

Cùng với kế hoạch dài hạn, hiện BV Ung bướu TP chủ động áp dụng nhiều giải pháp cấp bách nhằm giảm bớt khó khăn cho người bệnh. Trước số lượng người bệnh cần xạ trị ngày càng tăng, BV tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ 5h - 23h, áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều, rút ngắn thời gian điều trị với những trường hợp có chỉ định phù hợp; ưu tiên trường hợp cần xạ trị cấp cứu hoặc cần được điều trị sớm.

Với tình trạng thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ PET/CT, BV chủ động tư vấn, giải thích cho người bệnh và sử dụng các phương tiện chẩn đoán thay thế phù hợp như CT, MRI, xạ hình xương… theo chỉ định chuyên môn, không làm gián đoạn kế hoạch điều trị…

Theo Sở Y tế, đầu tư thêm BV, máy móc, giường bệnh là rất cần thiết, nhưng chưa thể là giải pháp duy nhất trước gánh nặng ung thư. Giải pháp căn cơ phải là một chiến lược phòng, chống ung thư đồng bộ: Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đẩy mạnh tầm soát và phát hiện sớm; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở chuyên sâu; phát triển chăm sóc giảm nhẹ; củng cố hệ thống ghi nhận và quản lý bệnh ung thư; tăng cường liên kết, chuyển giao kỹ thuật, phối hợp giữa các tỉnh, thành.