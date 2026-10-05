Thời tiết mưa duy trì trong các tháng cuối năm thế nào?

Trong tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xảy ra. Ảnh minh họa: canva.

Dự báo thời tiết mưa cuối năm 2026

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết những tháng cuối năm có xu hướng duy trì mưa, tuy nhiên lượng mưa phân bổ khác nhau theo thời gian và theo từng khu vực.

Cụ thể, về thời tiết tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 5–20%.

Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Lượng mưa có xu hướng thấp hơn 20–40%. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Lượng mưa có xu hướng thấp hơn 5–20%.

Tổng lượng mưa trong tháng 10/2026 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, đặc biệt tại khu vực Quảng Trị đến Tp. Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo, tiếp tục trong tháng 11/2026, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh-thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10-11/2026 tại các khu vực này; tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20mm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm. Từ tháng 01-3/2027, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến thấp hơn 5-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 04/10 đến ngày 06/10

- Khu vực Bắc Bộ:

+ Đêm 04 và ngày 05/10: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến sáng ngày 05/10; sau có mưa vài nơi. Từ đêm 04/10, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

+ Đêm 05 và ngày 06/10: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế:

+ Đêm 04 và ngày 05/10: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

+ Đêm 05 và ngày 06/10: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết biến đổi, mưa hầu hết các khu vực và khả năng tác động

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày tới:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ đêm 06-08/10: đêm không mưa, ngày nắng, riêng khoảng ngày 09-10/10 có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét đến khoảng ngày 08/10.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ đêm 06/10 đến khoảng ngày 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: từ ngày 07/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 07-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhìn chung trong 3 tháng cuối năm 2026, mưa lớn và không khí lạnh và không khí lạnh hoạt động khó lường, Mưa vừa, mưa to diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn tại khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chuyên gia khuyến cáo cần chú ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo mưa như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trên phạm vi cả nước. Trên biển cần đề phòng gió mạnh do không khí lạnh, gió mùa, bão/áp thấp nhiệt đới và mưa dông cục bộ.

Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn để chủ động phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.