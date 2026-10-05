Thống nhất từ nhận thức đến hành động

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 ngày 29/7 tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Trần Hồng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ngay sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, ban đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai ở cấp tỉnh vào ngày 17/8, kết nối 278 điểm cầu, với 19.350 đại biểu tham dự; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, gắn với những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết với hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh tổ chức hơn 90 hội nghị, với hơn 12,3 nghìn người tham dự.

Tại xã Quốc Việt, hội nghị được tổ chức ngay từ đầu tháng 9. Ông Đinh Khắc Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Chúng tôi tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau hội nghị, nội dung Nghị quyết tiếp tục được đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, họp cơ quan, đơn vị, thôn; tài liệu được chia sẻ qua các nhóm Zalo, hệ thống thông tin nội bộ để cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nhận thức và cách triển khai.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thông qua các văn kiện gồm: Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Hội nghị cũng đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và một số chủ trương khác.

Tương tự, các cấp ủy khác trên địa bàn đều tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết dưới nhiều hình thức khác nhau. Cùng với hội nghị, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên trên báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số. Từ ngày 29/7 đến nay, các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin của các cơ quan, đơn vị đăng tải hơn 230 lượt tin, bài, nội dung; trên mạng xã hội có hơn 900 nội dung tuyên truyền. Qua đó, góp phần đưa những nội dung cốt lõi của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc quán triệt được gắn với cụ thể hóa Nghị quyết trong hoạt động của hệ thống chính trị. Ở cấp tỉnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được thực hiện theo hướng tinh gọn, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ở cấp xã nhiệm vụ công tác dân vận cũng được chuyển về MTTQ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 3. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được gắn với đổi mới phương thức hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Ở khu dân cư, việc cụ thể hóa nghị quyết được gắn với sinh hoạt chi bộ và những nhiệm vụ thiết thực. Ông Hoàng Văn Anh, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Thắng, xã Tuấn Sơn cho biết: Trong các kỳ sinh hoạt tháng 8, tháng 9, Chi bộ tiếp tục quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời bàn bạc, xác định những việc cần tập trung thực hiện. Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự gắn với thực hiện nghị quyết.

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 đang được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, từng bước đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt, công việc hằng ngày, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn.