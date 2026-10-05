Chủ động phương án ứng phó mưa lớn

Thủy điện Bình Điền chủ động vận hành điều tiết nước đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Tăng dung tích phòng lũ

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, từ ngày 5 - 13/10, trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo trong đợt này phổ biến từ 220 đến 370mm, có nơi trên 500mm, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác vận hành điều tiết các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó thiên tai.

Cụ thể, đối với hệ thống thủy điện phía thượng nguồn vùng A Lưới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, mức tối đa có thể đạt 600m3/s bắt đầu chiều ngày 6/10. Tương tự, hồ chứa thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1 cũng được lệnh vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn nhằm tránh dòng chảy đột biến, với lưu lượng có thể đạt 400m3/s bắt đầu tối ngày 5/10. Các chủ đầu tư thủy điện có trách nhiệm chủ động thông báo đến người dân vùng hạ du cùng các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt khu vực lòng hồ và hạ lưu.

Bên cạnh đó, tại hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ, cơ quan chức năng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành đã ban hành, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến mưa lớn, lưu lượng nước về hồ và mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc nhằm điều tiết linh hoạt, bảo đảm an toàn cho công trình và phòng tránh ngập úng cho vùng hạ du sông Bồ.

Song song với các hồ thủy điện, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tả Trạch cũng phát đi thông báo điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương. Ghi nhận mực nước hiện tại của hồ Tả Trạch đạt cao trình 33,67 mét. Nhằm bảo đảm an toàn công trình trước đợt mưa lớn, hồ Tả Trạch tiến hành điều tiết nước từ sáng ngày 4/10 qua 1 cửa cống xả sâu với lưu lượng qua cống khoảng từ 110 đến 150m3/s kết hợp lưu lượng qua nhà máy thủy điện là 80m3/s, tổng lượng xả duy trì từ 190 đến 230m3/s.

Việc đồng loạt triển khai vận hành, điều tiết các hồ chứa lớn trên địa bàn nhằm tăng dung tích phòng lũ trong thời điểm này cho thấy sự chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời của các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.

Đập thủy điện thuộc A Lin 3 điều tiết về hạ du với lưu lượng có thể đạt 400m3/s từ ngày 5/10.

Chủ động ứng phó

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chủ các hồ chứa thủy điện trên địa bàn để bám, nắm thông tin nhằm chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt trong khu vực lòng hồ. Trên địa bàn xã xác định vùng trọng yếu có 20/400 hộ thuộc thôn A Năm, có nguy cơ ngập lụt lòng hồ. Qua các đợt mưa lũ, xã luôn chủ động cử cán bộ về địa bàn nắm tình hình để chủ động di dời dân cũng như triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiệt hại.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, giảm thiểu tối đa rủi ro thiên tai, Chi cục yêu cầu các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các chủ hồ đập trọng điểm gồm: Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch, A Lưới, cụm A Lin 3, Thượng Nhật, Rào Trăng 4 và Thảo Long tập trung triển khai các biện pháp ứng phó cho đợt mưa lớn này.

Hồ Tả Trạch điều tiết nước với tổng lượng xả duy trì từ 190 đến 230m3/s từ ngày 4/10.

Cụ thể, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng phương án điều tiết vận hành bám sát các kịch bản mưa được dự báo để vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, vừa góp phần hiệu quả trong việc cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Các phương án này phải thể hiện đầy đủ các thông tin như hiện trạng mực nước hạ du và mực nước hồ, lưu lượng nước đến và đi, mục tiêu cần đạt, thời gian thực hiện cùng mức nước và lưu lượng xả dự kiến; đồng thời phải gửi về Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để làm cơ sở phối hợp vận hành chung trên toàn lưu vực.

Bên cạnh đó, các chủ đập có trách nhiệm vận hành tuân thủ chặt chẽ quy định về mực nước hồ theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiểm tra thực tế phải được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các điểm có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng và hạ lưu công trình đầu mối, tránh tình trạng sạt lở sườn đồi hay bờ sông phía hạ lưu làm cản trở dòng chảy thoát lũ và đe dọa an toàn công trình.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các chủ hồ đập, tăng cường công tác phối hợp cảnh báo lũ kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cùng việc bổ sung vật tư, máy móc dự phòng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.